IEG, Abilmente Milano al via: quattro giorni dedicati al fai da te

(Teleborsa) - Carta, tessuti, colori e tecniche artistiche, dove grandi e bambini possono creare, sperimentare e lasciarsi sorprendere. Ha aperto le sue porteil Salone delle Idee Creative organizzato daal Superstudio Maxi, in zona Famagosta, che fin dalle prime ore del mattino si è riempito del pubblico di amanti di Do It Yourself e creatività manuale. Fino a domenica 26 ottobre la manifestazione propone un ricco programma di laboratori, workshop e dimostrazioni dal vivo, accanto a oltre 120 brand espositori specializzati nei diversi mondi creativi.Ad Abilmente Milano, la creatività si esprime in ogni forma. Gli appassionati di bijoux possono cimentarsi nella realizzazione di ciondoli in ottone con incisione botanica, portachiavi in resina UV e gioielli in pizzo chiacchierino, guidati da esperti come Fior di Latta, Alice in Wonderlab, Barbara Giuliani e Laura La Forgia. Per chi ama decorare ambienti e complementi d'arredo, i laboratori di home decor propongono attività per realizzare tele materiche, soprammobili in stile provenzale, cornici portafoto in mosaico, collage e decorazioni creative. Non mancano i corsi dedicati alla carta e alle tecniche pittoriche: diari e album rilegati a mano, journal in carta riciclata, album con rilegatura giapponese, origami, quilling, si affiancano a workshop di acquerello. E poi corsi di ricamo moderno e tradizionale e laboratori per lavorare il legno ed esplorare trame, texture e tecniche artistiche di ogni tipo.Tra gli stand sono in corso tanti laboratori dedicati ai bambini che vogliono scoprire il piacere di creare con le proprie mani. I piccoli creativi possono cimentarsi con il cucito per realizzare accessori per capelli insieme a PatriceLaurianne, decorare e personalizzare accessori nel corso di Leeloo Decor, o scoprire come far nascere nuova carta con Renza Baiardi. Non mancano i laboratori più fantasiosi, come quello per creare un mosaico con la Pixel Art a cura di Barbara Giuliani, e i simpatici progetti di Atelier Ali di Alessandra Casali per far nascere il "Mostroportacosa", tovagliette per la colazione e il "Portachiavi mostriciattoloso".In fiera anche le proposte di Abilmente Academy, con laboratori per approfondire tecniche artistiche innovative e tradizionali. Tra questi, i corsi di Rachele Cattafesta di Fior di Idee in Barattolo, che accompagna i partecipanti nella scoperta della stampa botanica con cianotipia e delle diverse tecniche dell'acquerello, offrendo strumenti per combinare natura, colore e creatività. Naomi Vona guida appassionati ed esperti nei suoi workshop di collage su legno e su carta, per sperimentare l'accostamento di forme, colori e concetti come linguaggio artistico e mezzo di comunicazione sociale.