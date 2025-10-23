Il calendario 2026 degli eventi societari di AbitareIn

Società immobiliare italiana

AbitareIn

(Teleborsa) - La, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.Il management diha inoltre specificato che le presentazioni dei dati contabili ad investitori e analisti si svolgeranno, salvo modifiche, entro 5 giorni lavorativi successivi all'approvazione degli stessi da parte dell'organo competente.: Approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2025 - unica convocazione: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 31 marzo 2026: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 30 settembre 2026: Approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2026 - unica convocazione