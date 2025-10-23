Milano 17:35
Il calendario 2026 degli eventi societari di AbitareIn

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Il calendario 2026 degli eventi societari di AbitareIn
(Teleborsa) - La Società immobiliare italiana, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il management di AbitareIn ha inoltre specificato che le presentazioni dei dati contabili ad investitori e analisti si svolgeranno, salvo modifiche, entro 5 giorni lavorativi successivi all'approvazione degli stessi da parte dell'organo competente.



Mercoledì 21/01/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2025 - unica convocazione

Giovedì 12/02/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2025

Giovedì 11/06/2026
CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 31 marzo 2026

Giovedì 06/08/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026

Venerdì 11/12/2026
CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 30 settembre 2026

Mercoledì 20/01/2027
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2026 - unica convocazione
