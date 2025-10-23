In rosso Wall Street

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,71% sul Dow Jones
, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.699 punti.
Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-0,99%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,54%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,32%), beni di consumo per l'ufficio
(+0,64%) e sanitario
(+0,61%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni industriali
(-1,31%), beni di consumo secondari
(-1,00%) e telecomunicazioni
(-0,88%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, IBM
(+1,94%), Chevron
(+1,16%), Nike
(+1,05%) e Wal-Mart
(+0,87%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce
, che ha archiviato la seduta a -2,57%.
Seduta negativa per Caterpillar
, che mostra una perdita del 2,05%.
Sotto pressione Goldman Sachs
, che accusa un calo dell'1,89%.
Scivola Amazon
, con un netto svantaggio dell'1,84%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Intuitive Surgical
(+13,89%), AppLovin
(+2,20%), DexCom
(+1,36%) e Marriott International
(+1,36%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Netflix
, che ha chiuso a -10,03%.
Pessima performance per MicroStrategy Incorporated
, che registra un ribasso del 6,99%.
Sessione nera per ON Semiconductor
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,72%.
In perdita Texas Instruments
, che scende del 5,60%.