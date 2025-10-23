Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

In rosso Wall Street

Commento, Finanza
In rosso Wall Street
(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,71% sul Dow Jones, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500, che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.699 punti.

Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,99%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,54%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,32%), beni di consumo per l'ufficio (+0,64%) e sanitario (+0,61%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni industriali (-1,31%), beni di consumo secondari (-1,00%) e telecomunicazioni (-0,88%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+1,94%), Chevron (+1,16%), Nike (+1,05%) e Wal-Mart (+0,87%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce, che ha archiviato la seduta a -2,57%.

Seduta negativa per Caterpillar, che mostra una perdita del 2,05%.

Sotto pressione Goldman Sachs, che accusa un calo dell'1,89%.

Scivola Amazon, con un netto svantaggio dell'1,84%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intuitive Surgical (+13,89%), AppLovin (+2,20%), DexCom (+1,36%) e Marriott International (+1,36%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Netflix, che ha chiuso a -10,03%.

Pessima performance per MicroStrategy Incorporated, che registra un ribasso del 6,99%.

Sessione nera per ON Semiconductor, che lascia sul tappeto una perdita del 5,72%.

In perdita Texas Instruments, che scende del 5,60%.
Condividi
```