Indel B, ricavi 9 mesi stabili a 157 milioni di euro. Pesa il calo dell'Automotive

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata all'Euronext Milan di Borsa Italiana a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per i settori Automotive, Hospitality e Leisure time, ha chiuso icon(al netto dei ricavi diversi) pari a 154,9 milioni di euro, in linea con 155,2 milioni registrati nello stesso periodo del 2024, in calo dello 0,2% a tassi di cambio correnti, mentre in crescita dello 0,4% a tassi di cambio costanti. Isono stati pari a 156,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i ricavi dello stesso periodo dell'anno precedente, pari a 157,5 milioni.Il mercatoregistra una moderata flessione del 5,4%, con ricavi pari a 95,3 milioni di euro, rispetto a 100,7 milioni dello stesso periodo del 2024, risentendo del ciclo negativo che continua a interessare l'Europa (flessione delle vendite registrate dal Gruppo Autoclima nel comparto del condizionamento) ed il Nord America (contrazione delle vendite legata all'andamento del settore Automotive Truck).Il mercato delha registrato una crescita complessiva del 18,8%, con ricavi saliti da 16,4 milioni nei primi nove mesi del 2024 a 19,4 milioni di euro nello stesso periodo del 2025. Tale miglioramento è stato sostenuto dall'acquisizione del 100% di Indel Webasto Marine e della sua controllata Indel Webasto Marine USA, ora Indel Marine e Indel B USA, avvenuta a giugno 2025, che ha ampliato il perimetro di consolidamento. Al netto dell'effetto dell'operazione, i ricavi a parità di perimetro ammonterebbero a 15,5 milioni, evidenziando una flessione del 5,6%.Il mercato deiha registrato un andamento sostanzialmente invariato, con le vendite dei componenti che si attestano a 19 milioni di euro, rispetto a 18,9 milioni dello stesso periodo del 2024. Crescita per il settore dell'con ricavi pari a 12,6 milioni di euro, +3,5%; questo risultato è principalmente attribuibile ad un buon andamento del settore Hotel (+7,5%). Crescita double-digit anche per il mercato del, che registra una variazione positiva del 22,7%, passando da 7 milioni dei primi nove mesi del 2024 a 8,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2025, trainato dalla ripartenza del settore del Professional relativo alle commesse sul frigo latte, che registra una crescita del 60%.A livello geografico viene confermata ladi Indel B con oltre il 72% dei ricavi delle vendite del Gruppo generato al di fuori dell'Italia e circa il 18% al di fuori dell'Europa."Siamo particolarmente soddisfatti delle performance dei settori Leisure e Cooling Appliances, che registrano una crescita significativa, rafforzando la nostra leadership in mercati strategici - ha commentato l'- Il settore Automotive continua a risentire di una fase ciclica negativa in Europa e Nord America, ma negli ultimi mesi si osservano segnali di stabilizzazione. Questi risultati aprono nuove opportunità di sviluppo e creazione di valore per i nostri azionisti".