Indel B, utile adjusted 2025 scende a 10,2 milioni. Dividendo di 0,60 euro

(Teleborsa) - Indel B , società quotata all'Euronext Milan di Borsa Italiana a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per i settori Automotive, Hospitality e Leisure time, ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi pari a 207,4 milioni di euro, con un incremento del 1,9% rispetto al 2024 (203,5 milioni). L'incremento è riconducibile principalmente al mercato Leisure, che passa da 19,7 a 26,4 milioni nel 2025, con una crescita del 33,6%. Il mercato Automotive, che rappresenta il 62% dei ricavi totali, ha registrato una flessione del 2,3%, con un fatturato pari a 124,3 milioni. Il mercato dell'Hospitality registra un incremento del 3,9% a 15,8 milioni nel 2025, anche il mercato del Cooling Appliances ha registrato un importante aumento del 16,7% a 10,9 milioni. Registra invece un andamento in flessione il mercato dei Component & Spare parts, con una riduzione del 3,5%, a causa di un calo delle vendite dei pezzi di ricambio da parte del gruppo Autoclima.



L'EBITDA aumenta di 11,3 milioni (+52%), passando a 33 milioni dell'esercizio corrente. In termini percentuali l'Ebitda Margin passa dal 10,7% al 15,9% nel 2025. L'incremento è principalmente attribuibile alla rilevazione della plusvalenza derivante dalla rivalutazione al fair value della partecipazione precedentemente detenuta in Indel Marine, conseguente all'acquisizione dell'ulteriore 50% della stessa, perfezionata in data 13 giugno 2025.



Il Gruppo Indel B chiude l'esercizio con un utile netto pari a circa 20,3 milioni, in aumento di 9,5 milioni (+88,1%) rispetto a 10,8 milioni dell'anno 2024 e una incidenza sul Totale Ricavi del 9,8% (5,3% nel 2024). L'utile dell'esercizio Adjusted, al netto delle componenti di natura non ricorrente, si attesta a 10,2 milioni, rispetto a 11,6 milioni dello stesso periodo 2024 con una incidenza rispetto al Totale Ricavi Adjusted del 4,9% (5,7% nell'esercizio 2024).



La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2025 è cash negative per 17,1 milioni, rispetto al cash negative di 10,3 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. La variazione della PFN rispetto al valore al 31 dicembre 2024 è riconducibile quasi esclusivamente all'operazione di M&A relativa all'acquisizione del residuo 50% della partecipazione in Indel Marine e nella sua controllata Indel B USA, perfezionata in data 13 giugno 2025, che ha comportato per Indel B un esborso finanziario di circa 23,4 milioni di euro.



"In un anno segnato da un contesto macroeconomico e geopolitico complesso e instabile, Indel B ha dimostrato resilienza, capacità di esecuzione e una visione strategica chiara e concreta - ha commentato l'AD Luca Bora - I risultati del 2025 confermano la solidità del nostro modello di business, la qualità del lavoro svolto in tutte le aree di mercato e il valore delle iniziative di sviluppo intraprese, a partire dall'acquisizione del controllo totalitario di Indel Marine. Guardando avanti, continueremo a investire nell'eccellenza industriale, nell'innovazione e nella crescita internazionale, facendo leva sulla solidità finanziaria del Gruppo per cogliere nuove opportunità, rafforzare la nostra presenza nei mercati chiave e consolidare il nostro ruolo di leadership nel settore".



Il CdA ha deliberato la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2025, per un importo massimo 3.505.200 euro corrispondente a un dividendo lordo pari a 0,60 euro per ciascuna azione della società, escluse le azioni proprie in portafoglio, a valere sugli utili di esercizio, con: data di stacco cedola n. 8 il 1° giugno 2026; data di legittimazione (record date) il 2 giugno 2026; data di pagamento il 3 giugno 2026.

Condividi

```