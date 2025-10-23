Integra Resources, produzione aurifera Florida Canyon in linea con le attese nel terzo trimestre

Integra Resources

(Teleborsa) -ha fornito un aggiornamento operativo intermedio per il terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2025.In dettaglio, lahae ne hadurante il terzo trimestre del 2025, indell'azienda., Presidente, CEO e Direttore di Integra, ha commentato: "Florida Canyon continua a soddisfare le aspettative, generando un flusso di cassa significativo per finanziare i reinvestimenti cruciali nella miniera, supportando al contempo la più ampia strategia di crescita dell'azienda. Nel corso del trimestre, Florida Canyon ha investito ingenti capitali nelle aree di stripping capitalizzato, potenziamento delle attrezzature minerarie ed espansione della piattaforma di lisciviazione"."Gli eccellenti risultati di produzione di Florida Canyon, uniti al forte contesto del prezzo dell'oro, hanno permesso a Integra di, segnando la posizione finanziaria più solida di sempre dell'azienda", ha aggiungo Salamis.La Società prevede diper ilIntegra Resources pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre 2025 dopo la chiusura del mercato mercoledì 12 novembre 2025.