Le Borse europee chiudono in rialzo. Tonfo di STM a Milano dopo i conti

(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con l'attenzione degli investitori soprattutto sulle trimestrali
, la cui stagione sta entrando nel vivo anche in Europa. Gli analisti di Intesa Sanpaolo
fanno notare che il consenso stima una crescita media degli utili leggermente positiva nell'intero 3° trimestre per quanto riguarda le società appartenenti all'indice Euro Stoxx (+0,5%, fonte FactSet), comunque ben al di sotto di quanto stimato per i gruppi statunitensi (+8%, fonte Bloomberg).
A Milano spicca il tonfo di STMicroelectronics
, che ha stimato vendite per il quarto trimestre inferiori alle attese degli analisti, segnalando una ripresa più lenta del previsto nei mercati principali. "Le indicazioni sulle vendite confermano che, sebbene il settore sia in fase di ripresa, il ciclo di crescita è molto rallentato", hanno osservato gli analisti di JPMorgan
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,161. L'Oro
, in aumento (+1,08%), raggiunge 4.141,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 5,74%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +88 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,37%. Tra i mercati del Vecchio Continente
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,23%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,23%. Piazza Affari
archivia la giornata con un guadagno sul FTSE MIB
dello 0,41%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 45.019 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,35%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,23%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostenuta A2A
, con un discreto guadagno del 3,04%. Buoni spunti su ENI
, che mostra un ampio vantaggio del 3,04%. Ben impostata Prysmian
, che mostra un incremento del 2,90%. Tonica Moncler
che evidenzia un bel vantaggio del 2,85%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su STMicroelectronics
, che ha terminato le contrattazioni a -14,12%. Scivola Telecom Italia
, con un netto svantaggio del 2,93%. In rosso BPER
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,03%. Spicca la prestazione negativa di Campari
, che scende dell'1,69%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Cembre
(+6,57%), D'Amico
(+3,31%), Safilo
(+2,54%) e NewPrinces
(+2,36%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Intercos
, che ha chiuso a -3,45%. Pharmanutra
scende del 2,01%. Calo deciso per Comer Industries
, che segna un -1,93%. Tentenna doValue
, con un modesto ribasso dell'1,43%.