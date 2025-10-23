Le Borse europee chiudono in rialzo. Tonfo di STM a Milano dopo i conti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori soprattutto sulle, la cui stagione sta entrando nel vivo anche in Europa. Gli analisti difanno notare che il consenso stima una crescita media degli utili leggermente positiva nell'intero 3° trimestre per quanto riguarda le società appartenenti all'indice Euro Stoxx (+0,5%, fonte FactSet), comunque ben al di sotto di quanto stimato per i gruppi statunitensi (+8%, fonte Bloomberg).A Milano spicca il, che ha stimato vendite per il quarto trimestre inferiori alle attese degli analisti, segnalando una ripresa più lenta del previsto nei mercati principali. "Le indicazioni sulle vendite confermano che, sebbene il settore sia in fase di ripresa, il ciclo di crescita è molto rallentato", hanno osservato gli analisti diSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,161. L', in aumento (+1,08%), raggiunge 4.141,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 5,74%.Aumenta di poco lo, che si porta a +88 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con ilpari al 3,37%.composta, che cresce di un modesto +0,23%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%.archivia la giornata con un guadagno suldello 0,41%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 45.019 punti. Leggermente positivo il(+0,35%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,23%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,04%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,04%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,90%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,85%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,12%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,93%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,03%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.Tra i(+6,57%),(+3,31%),(+2,54%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,45%.scende del 2,01%. Calo deciso per, che segna un -1,93%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%.