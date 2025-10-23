Milano 15:55
42.384 +0,41%
Nasdaq 15:55
25.011 +0,53%
Dow Jones 15:55
46.669 +0,17%
Londra 15:55
9.581 +0,69%
Francoforte 15:55
24.153 +0,01%

Poco mossa la Borsa americana in avvio

Finanza
(Teleborsa) - Avvio cauto per Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, frenati dalle trimestrali poco brillanti di Tesla e Ibm che hanno raffreddato il sentiment degli investitori. Sul fronte geopolitico persistono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Tra gli indici principali, il Dow Jones che si ferma a 46.651 punti (+0,13%), mentre, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale (+0,31%), arrivando a 6.720 punti. In frazionale rialzo anche il Nasdaq 100 (+0,32%) e l'S&P 100 (+0,21%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,57%), beni industriali (+1,04%) e materiali (+1,00%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo secondari, che riporta una flessione di -0,62%.

Prosegue intanto la earning season. T-Mobile ha alzato la guidance grazie a un trimestre da record, in cui sono cresciuti clienti e redditività. Blackstone ha battuto le attese sugli utili, gli AuM hanno superato i 1.240 miliardi di dollari (+12%). Valero Energy ha riportato utili in crescita nel terzo trimestre e registrato una produzione record di etanolo. CBRE Group ha chiuso il terzo trimestre in crescita a doppia cifra.
