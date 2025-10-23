Poco mossa la Borsa americana in avvio

(Teleborsa) - Avvio cauto per Wall Street
, che continua la sessione sui livelli della vigilia, frenati dalle trimestrali poco brillanti di Tesla e Ibm
che hanno raffreddato il sentiment degli investitori. Sul fronte geopolitico persistono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.
Tra gli indici principali, il Dow Jones
che si ferma a 46.651 punti (+0,13%), mentre, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale (+0,31%), arrivando a 6.720 punti. In frazionale rialzo anche il Nasdaq 100
(+0,32%) e l'S&P 100
(+0,21%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia
(+1,57%), beni industriali
(+1,04%) e materiali
(+1,00%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo secondari
, che riporta una flessione di -0,62%.
Prosegue intanto la earning season
. T-Mobile
ha alzato la guidance grazie a un trimestre da record, in cui sono cresciuti clienti e redditività. Blackstone
ha battuto le attese sugli utili, gli AuM hanno superato i 1.240 miliardi di dollari (+12%). Valero Energy
ha riportato utili in crescita nel terzo trimestre e registrato una produzione record di etanolo. CBRE Group
ha chiuso il terzo trimestre in crescita a doppia cifra.