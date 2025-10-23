Prada, Bertelli: 19 trimestri di crescita ininterrotta, confermati forza marchi e strategia

(Teleborsa) - "La costanza dei risultati, in un contesto macroeconomico complesso, conferma la forza dei nostri marchi e la validità della nostra strategia. Con questo appena concluso, il Gruppo ha registrato 19 trimestri di crescita ininterrotta
". Lo ha detto Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo
del Gruppo Prada, commentando i dati dei primi 9 mesi
.
"Continuiamo a incentrare la nostra attività su creatività, prodotti di eccellenza e artigianalità, basi indispensabili per una rilevanza duratura e una crescita sostenibile - ha aggiunto - Questi principi continueranno a guidarci mentre navighiamo con fiducia, disciplina e senso di responsabilità
un contesto in continua evoluzione".
I ricavi netti
del Gruppo Prada sono stati pari a 4.070 milioni di euro, in crescita del 9% anno su anno, le Vendite Retail pari a 3.647 milioni di euro, +9% anno su anno, trainate da like-for-like e full price; Q3 a +8%, in linea con il Q2, a fronte di una base di confronto sfidante, invariata tra i trimestri del 2024 (+18%). Il marchio Prada
accelera nel terzo trimestre a -1%, con Vendite Retail a -2% nei nove mesi, mentre Miu Miu
mantiene una solida traiettoria di crescita, con Vendite Retail a +41% anno su anno; Q3 a +29% su una base di confronto del +105% nel Q3-24.