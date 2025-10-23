SAP si espande nel cloud e migliora i margini: in forte crescita utili e ricavi

(Teleborsa) - SAP
, multinazionale tedesca per la produzione di software gestionale, ha chiuso il terzo trimestre con risultati in solida crescita, trainati dall’espansione del business cloud
. Il cloud backlog
è aumentato del 23% a 18,84 miliardi di euro
(+27% a cambi costanti), confermando il momentum del trimestre precedente. Nei risultati pubblicati nella serata di ieri, i ricavi
cloud sono saliti del 22% a 5,29 miliardi, mentre la Cloud ERP Suite
ha registrato un incremento del 26% a 4,59 miliardi, segno della crescente adozione delle soluzioni S/4HANA.
Complessivamente, i ricavi totali di SAP sono cresciuti del 7% a 9,08 miliardi di euro
(+11% a cambi costanti), con la quota di ricavi ricorrenti che ha raggiunto l’87%. Il business delle licenze software tradizionali
è invece calato del 43%, riflettendo la transizione verso modelli basati su abbonamento
.
Sul fronte reddituale
, il margine operativo IFRS è salito al 27,4%, con un utile operativo
in aumento del 12% a 2,49 miliardi di euro
. L’utile per azione IFRS è cresciuto del 37% a 1,72 euro, sostenuto da una maggiore efficienza e da un’imposizione fiscale più favorevole.
La margine lordo
del cloud ha raggiunto il 74,6%, in progresso di 1,5 punti percentuali, mentre la redditività operativa non-IFRS è salita del 14% a 2,57 miliardi.
Il flusso di cassa operativo
è aumentato del 7% a 1,5 miliardi, e il free cash flow del 5% a 1,27 miliardi, grazie a una maggiore profittabilità e minori esborsi per ristrutturazioni.
"Stiamo guadagnando quote di mercato poiché i nostri clienti stanno adottando soluzioni per l'intera Business Suite, inclusi Business Data Cloud e AI, a un ritmo accelerato – ha commentato l'amministratore delegato Christian Klein
–. Per il quarto trimestre stiamo lavorando su una pipeline solida, il che ci dà fiducia nel nostro obiettivo di crescita del fatturato totale per il 2026".