SAP si espande nel cloud e migliora i margini: in forte crescita utili e ricavi

SAP

(Teleborsa) -, multinazionale tedesca per la produzione di software gestionale, ha chiuso il terzo trimestre con risultati in solida crescita, trainati dall’espansione del. Ilè aumentato del 23% a(+27% a cambi costanti), confermando il momentum del trimestre precedente. Nei risultati pubblicati nella serata di ieri, icloud sono saliti del 22% a 5,29 miliardi, mentre laha registrato un incremento del 26% a 4,59 miliardi, segno della crescente adozione delle soluzioni S/4HANA.Complessivamente, i ricavi totali di SAP sono cresciuti del 7% a(+11% a cambi costanti), con la quota di ricavi ricorrenti che ha raggiunto l’87%. Il business delleè invece calato del 43%, riflettendo la transizione verso modelli basati suSul, il margine operativo IFRS è salito al 27,4%, con unin aumento del 12% a. L’utile per azione IFRS è cresciuto del 37% a 1,72 euro, sostenuto da una maggiore efficienza e da un’imposizione fiscale più favorevole.Ladel cloud ha raggiunto il 74,6%, in progresso di 1,5 punti percentuali, mentre la redditività operativa non-IFRS è salita del 14% a 2,57 miliardi.Ilè aumentato del 7% a 1,5 miliardi, e il free cash flow del 5% a 1,27 miliardi, grazie a una maggiore profittabilità e minori esborsi per ristrutturazioni."Stiamo guadagnando quote di mercato poiché i nostri clienti stanno adottando soluzioni per l'intera Business Suite, inclusi Business Data Cloud e AI, a un ritmo accelerato – ha commentato l'amministratore delegato–. Per il quarto trimestre stiamo lavorando su una pipeline solida, il che ci dà fiducia nel nostro obiettivo di crescita del fatturato totale per il 2026".