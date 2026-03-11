WIIT, nel 2025 bene la redditività: utile in crescita e margini al 40%

WIIT

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda attiva a livello europeo nel settore del Private Cloud Computing quota su Euronext STAR Milan, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025, confermando una fase di forte espansione della. Il Gruppo ha registratopari a, in aumento del 5,9% rispetto al 2024. Questo risultato è stato trainato dalla crescita organica in Italia e Germania, oltre che dal contributo delle società acquisite nel corso del precedente esercizio, tra cui Econis AG e Edge&Cloud.A fronte di una crescita moderata del fatturato, glimostrano incrementi più che proporzionali. L'è balzato a(+15,2%), con unsui ricavi che è salito alrispetto al 36,6% dell'anno precedente. L'si è attestato a(+17,3%), mentre l'ha raggiunto i, segnando un progresso dell'11,5%. Il miglioramento è attribuibile alle sinergie di costo, all'ottimizzazione dei processi organizzativi e all'elevato utilizzo deiproprietari, che operano con un tasso di occupazione del 51% in Italia e del 53% in Germania, garantendo ampi margini di crescita senza necessità di nuovi investimenti infrastrutturali rilevanti.Ilpluriennale al 1° gennaio 2026 è salito a 260,1 milioni di euro, sostenuto dai rinnovi contrattuali e dall'ingresso di nuovi clienti nei servizi die Cyber Security.L'Amministratore Delegato,, ha evidenziato come le recenti dinamiche di mercato stiano generando una crescita esponenziale della pipeline commerciale, in particolare per la divisione Channel Services. Per supportare ulteriormente la strategia di crescita per linee esterne, la società sta inoltre valutando operazioni di valorizzazione di alcuni Data Center tedeschi attraverso modelli di vendita e locazione finanziaria.In ottica di, il CdA ha proposto la distribuzione di undie l', pari a circa il 6% del capitale sociale. Questa manovra è finalizzata ad accrescere l'utile per azione e il valore complessivo dei titoli in circolazione. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata convocata per il prossimo 29 aprile 2026 per deliberare su queste proposte e sull'approvazione del bilancio.