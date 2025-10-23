Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 19:10
25.060 +0,73%
Dow Jones 19:10
46.681 +0,19%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Seri Industrial, ricavi 9 mesi salgono a 205,1 milioni di euro con effetto Menarini

Finanza
(Teleborsa) - Seri Industrial, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha conseguito al 30 settembre 2025 ricavi pari a 205,1 milioni di euro, in aumento del 47% rispetto a 139,8 milioni di euro consuntivati nello stesso periodo del 2024.

I ricavi del settore Materie plastiche sono a 70,5 milioni di euro (-1%), quelli del settore Batterie a 49,4 milioni di euro (-5%), quelli del settore Mobilità sostenibile a 86,4 milioni di euro (vs 17,6 milioni di euro dello stesso periodo 2024).

I dati al 30 settembre 2024 della Linea di Business Mobilità sostenibile includono i ricavi del solo terzo trimestre 2024, in quanto la stessa è entrata a far parte del Gruppo a partire dall'11 luglio 2024, a seguito dell'acquisizione della Menarini.
