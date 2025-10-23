Milano 17:35
Spindox, Progressio sale al 75,6% dopo acquisti sul mercato

(Teleborsa) - BackSpin, società controllata da Progressio SGR, ha acquistato in data odierna 90.000 azioni di Spindox, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology, rappresentative dell'1,50% del capitale sociale. La comunicazione è arrivata perché BackSpin ha acquisito la maggioranza di Spindox e lancerà un'OPA obbligatoria totalitaria.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Spindox non superiore a 13 euro (il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Spindox nel contesto dell'offerta).

A seguito dei suddetti acquisti di azioni di Spindox, l'offerente risulta complessivamente titolare di 4.537.254 azioni di Spindox, rappresentative del 75,62% del capitale sociale.
