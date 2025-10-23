STM, Barclays conferma Underweight. TP a 22 euro

(Teleborsa) - "Le previsioni di fatturato sono deboli, il che deluderà, ma è positivo che i margini lordi siano in linea in questo trimestre. Riteniamo che
le previsioni di fatturato non tengano conto di eventuali rialzi sui ricavi nel 2026, il che aumenta l'incertezza sulla forma della ripresa".
Lo affermano gli analisti di Barclays
commentando i risultati di bilancio
annunciati stamane da STM, prima dell'avvio del mercato.
Gli esperti confermano il giudizio "Underweight" sul titolo STM e alzano il target price a 22 euro dai 20 indicati a luglio.