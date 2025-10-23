Tikehau Capital, a fine settembre AuM a 51,1 miliardi (+9%)

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025 Tikehau Capital
, gestore alternativo globale, ha riportato AuM
pari a 51,1 miliardi di euro, con un incremento su base annua del 9%, mentre la raccolta netta
si è attestata a 1,2 miliardi (5,2 miliardi da inizio anno), trainata dalle strategie di Credito e Private Equity.
Il gruppo ha investito
2,5 miliardi, pari a 5,3 miliardi dall’inizio dell’anno.
I realizzi
si sono attestati a 1,6 miliardi nel trimestre e 3,1 miliardi dall’inizio dell’anno, oltre il doppio rispetto al pari periodo del 2024.
Raggiunto al 30 settembre un portafoglio di investimenti diversificato
per 4,5 miliardi, di cui il 71% investito nelle strategie proprie del gruppo.
Tikehau Capital ha superato la soglia di 1 miliardo di euro di raccolta netta complessiva presso 26 investitori istituzionali sudcoreani dall’apertura dell’ufficio di Seoul nel 2017.
Inoltre, Tikehau Capital prevede di registrare un fundraising da record nell’intero esercizio 2025
, con afflussi netti di almeno 7,2 miliardi di euro, in un contesto macroeconomico e geopolitico in continua evoluzione.