Tikehau Capital, a fine settembre AuM a 51,1 miliardi (+9%)

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025, gestore alternativo globale, ha riportatopari a 51,1 miliardi di euro, con un incremento su base annua del 9%, mentre lasi è attestata a 1,2 miliardi (5,2 miliardi da inizio anno), trainata dalle strategie di Credito e Private Equity.Il gruppo ha2,5 miliardi, pari a 5,3 miliardi dall’inizio dell’anno.si sono attestati a 1,6 miliardi nel trimestre e 3,1 miliardi dall’inizio dell’anno, oltre il doppio rispetto al pari periodo del 2024.Raggiunto al 30 settembre unper 4,5 miliardi, di cui il 71% investito nelle strategie proprie del gruppo.Tikehau Capital ha superato la soglia di 1 miliardo di euro di raccolta netta complessiva presso 26 investitori istituzionali sudcoreani dall’apertura dell’ufficio di Seoul nel 2017.Inoltre, Tikehau Capital prevede di registrare un, con afflussi netti di almeno 7,2 miliardi di euro, in un contesto macroeconomico e geopolitico in continua evoluzione.