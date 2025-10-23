TIM, Barclays conferma giudizio "Overweight" e tp a 0,55 euro

TIM

(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays confermano il giudizio "Overweight" sul titoloe il target price a 0,55 euro. "Aggiorniamo le stime in vista dei risultati del terzo trimestre del 2025. Prevediamo un trend solido e duraturo in Brasile e in Italia", spiegano gli esperti in una nota."In Italia, aggiungono, come segnalato dall'azienda in occasione dei risultati del secondo trimestre del 2025, i comparables sono più difficili per il terzo trimestre del 2025 e alcuni dei recenti sviluppi positivi (aumenti dei prezzi, adozione del B2B, riduzione dei costi) saranno più evidenti nel quarto trimestre del 2025. Per il terzo trimestre del 2025, prevediamo ricavi da servizi domestici pari a 2.188 milioni di euro (+1,3% su base organica annua) e un EBITDA complessivo organico di 548 milioni di euro (+4,5% su base organica annua). A livello di gruppo, prevediamo ricavi da servizi pari a 3.206 milioni di euro (+2,5% su base organica) e un EBITDA complessivo organico di 964 milioni di euro (+4% su base annua), con un FCFaL di preminenza di 54 milioni di euro e un indebitamento netto sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente. Manteniamo sostanzialmente invariate le stime di gruppo e confermiamo il nostro rating "OW/EW" sulle azioni ordinarie/risparmio con un prezzo obiettivo di 0,55 euro.