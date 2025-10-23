Trump cancella incontro con Putin: "Lo vedrò in futuro "

(Teleborsa) - Il Presidente americano, cancellando l'atteso incontro a Budapest e annunciando nuove sanzioni sulla Russia. ", non saremmo arrivati dove volevo arrivare", ha spiegato il leader statunitense in un incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte nello Studio Ovale, aggiungendoha proseguito Trump, spiegando che i tempi per imparare ad utilizzare i missili Tomahawk sono lunghi e "gli ucraini non possono farlo".Trump ha anche annunciato, in particolare. "Ho pensato che fosse il momento giusto per nuove sanzioni contro la Russia", ha affermato il Presidente, motivandole con "il rifiuto di Vladimir Putin di mettere fine a una guerra senza senso". Le nuove sanzioni - ha spiegato il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent - sono "".Frattanto, si attende oggi dal vertice europeo ilcontro Mosca, dopo che la Slovacchia ha annunciato il ritiro del veto che ne bloccava l'approvazione.E mentre la Russia non mostra nessuna intenzione di arretrare sul fronte della guerra, il leader ucrainosulle attuali linee, mentre è impegnato in un tour europeo per. "La Russia non sente abbastanza pressione e prolunga la guerra", ha affermato.