UE autorizza l'acquisizione di Milcobel da parte di FrieslandCampina

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Milcobel, del Belgio, da parte di FrieslandCampina, dei Paesi Bassi.L'operazione riguarda principalmente il. Entrambe le società sono cooperative lattiero-casearie attive lungo tutta la filiera lattiero-casearia, dalla raccolta del latte dagli agricoltori alla vendita di prodotti lattiero-caseari a supermercati, grossisti e altri clienti industriali. Secondo le società, l'operazione consentirà all'entità risultante dalla fusione di diventare un'organizzazione orientata al futuro, in grado di affrontare le sfide del settore lattiero-caseario in modo più efficace.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Sulla base della sua indagine di mercato, la Commissione ha riscontrato la. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.