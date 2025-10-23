Zurich Bank: tre giorni per il futuro del Wealth Management

(Teleborsa) - Si sono chiusi ieri i, l’incontro dedicato ai consulenti Wealth della nostra Rete., all’insegna di ambizione, passione e orgoglio, secondo il tema di questa edizione, che hanno visto la partecipazione del top management della Banca e di ospiti di rilievo, conLe tre giornate si sono focalizzate sulle: la consulenza avanzata, che punta su soluzioni integrate di investimento, protezione e pianificazione patrimoniale; le nuove gestioni patrimoniali a marchio Zurich Bank; lo sviluppo del servizio Family & Corporate Solutions e l’evoluzione del comparto assicurativo, ambito in cui Zurich Bank può contare sull’esperienza del Gruppo a livello globale. A guidare e approfondire questi temi sono stati Maurizio Ceron, Responsabile della Direzione Wealth Management & Investment Solutions, Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale, e Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank.La giornata conclusiva è stata arricchita dall’intervento di, economista di fama internazionale, che ha illustrato i principali trend macroeconomici e l’evoluzione dello scenario geopolitico con una prospettiva macroeconomica sugli scenari globali."I Wealth Management Days rappresentano unper mettere a fuoco le nostre priorità strategiche e confrontarci con i nostri consulenti Wealth" ha dichiarato. "È qui che si costruisce la nostra, integrando visione, competenza ed eccellenze sul territorio. La nostra crescita nel servizio di consulenza evoluta testimonia che questa soluzione non è soltanto un’estensione della consulenza tradizionale ma è un approccio che combina architettura aperta, competenze assicurative e strumenti di investimento sofisticati per rispondere in modo preciso a esigenze patrimoniali sempre più complesse. Ed è proprio attraverso ile diventa leva di crescita per la Banca".