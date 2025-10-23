Zurich Bank: tre giorni per il futuro del Wealth Management

(Teleborsa) - Si sono chiusi ieri i Wealth Management Days 2025 di Zurich Bank al Palazzo di Varignana
, l’incontro dedicato ai consulenti Wealth della nostra Rete. Tre giornate intense
, all’insegna di ambizione, passione e orgoglio, secondo il tema di questa edizione, che hanno visto la partecipazione del top management della Banca e di ospiti di rilievo, con l’obiettivo di condividere strategie, rafforzare lo spirito di squadra e sottolineare il ruolo centrale del Wealth Management per la crescita della Banca.
Le tre giornate si sono focalizzate sulle principali direttrici strategiche della Divisione Wealth
: la consulenza avanzata, che punta su soluzioni integrate di investimento, protezione e pianificazione patrimoniale; le nuove gestioni patrimoniali a marchio Zurich Bank; lo sviluppo del servizio Family & Corporate Solutions e l’evoluzione del comparto assicurativo, ambito in cui Zurich Bank può contare sull’esperienza del Gruppo a livello globale. A guidare e approfondire questi temi sono stati Maurizio Ceron, Responsabile della Direzione Wealth Management & Investment Solutions, Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale, e Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank.
La giornata conclusiva è stata arricchita dall’intervento di Luigi Buttiglione
, economista di fama internazionale, che ha illustrato i principali trend macroeconomici e l’evoluzione dello scenario geopolitico con una prospettiva macroeconomica sugli scenari globali.
"I Wealth Management Days rappresentano un momento fondamentale
per mettere a fuoco le nostre priorità strategiche e confrontarci con i nostri consulenti Wealth" ha dichiarato Maurizio Ceron
. "È qui che si costruisce la nostra capacità di evolvere
, integrando visione, competenza ed eccellenze sul territorio. La nostra crescita nel servizio di consulenza evoluta testimonia che questa soluzione non è soltanto un’estensione della consulenza tradizionale ma è un approccio che combina architettura aperta, competenze assicurative e strumenti di investimento sofisticati per rispondere in modo preciso a esigenze patrimoniali sempre più complesse. Ed è proprio attraverso il confronto con i nostri consulenti che questo approccio prende forma concreta
e diventa leva di crescita per la Banca".