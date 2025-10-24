Adventure, KT&Partners abbassa fair value e conferma Reduce

(Teleborsa) - KT&Partners
ha ridotto a 12,5 euro per azione
(dai precedenti 13 euro) il fair value su Adventure
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni., confermando la raccomandazione "Reduce
" visto il potenziale downside
del -19% sul prezzo di mercato.
Secondo l’analisi di KT&Partners, nella prima metà del 2025 il gruppo ha registrato ricavi pari a 7,8 milioni di euro
, in aumento del 37,5% su base annua, grazie al consolidamento di Primo Network
. L’acquisizione ha modificato il mix di business
, rendendo la BU Finance la principale divisione del gruppo (3,1 milioni, 41% dei ricavi), seguita da Energy & Gas (2,2 milioni, 29%), Advertising (1,9 milioni, 25%) e Telco (0,5 milioni, 6%).
I ricavi
di Energy & Gas e Telco
hanno registrato un calo rispettivamente del 50% e del 41%, effetto di una scelta strategica
volta a preservare i margini in un contesto di alti costi di marketing. In controtendenza, la BU Advertising è più che quadruplicata, confermandosi un asset chiave per la generazione di lead qualificati, mentre la BU Finance ha performato in linea con le attese.
L’EBITDA
si è attestato a 1,1 milioni
, in flessione del 3,6% a/a, con un margine del 14,5% (vs 20,7% nel 1H24), mentre il risultato netto è stato vicino al pareggio. La posizione finanziaria netta è passata da 1,8 milioni a 6,5 milioni di debito netto, a seguito dei 7,8 milioni di capex e dell’impatto dell’acquisizione di Primo Network, parzialmente compensati da un aumento di capitale di 2,7 milioni.
KT&Partners ha rivisto le stime FY25E–FY28E
, stimando ricavi 2025 a 16,3 milioni
(-14% rispetto alla stima precedente), ma in crescita del 45,6% a/a. L’EBITDA FY25E è ora previsto a 2,1 milioni (margine 12,9%), con miglioramento graduale fino a 11 milioni nel FY28E (margine 29,5%). L’utile netto 2025 è atteso leggermente positivo, per raggiungere 5,7 milioni nel 2028, con una posizione di cassa netta di 2,9 milioni a fine periodo.