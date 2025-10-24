Adventure, KT&Partners abbassa fair value e conferma Reduce

Adventure

(Teleborsa) -ha ridotto a(dai precedenti 13 euro) il fair value su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni., confermando la raccomandazione "" visto il potenzialedel -19% sul prezzo di mercato.Secondo l’analisi di KT&Partners, nella prima metà del 2025 il gruppo ha registrato ricavi pari a, in aumento del 37,5% su base annua, grazie al consolidamento di. L’acquisizione ha modificato il, rendendo la BU Finance la principale divisione del gruppo (3,1 milioni, 41% dei ricavi), seguita da Energy & Gas (2,2 milioni, 29%), Advertising (1,9 milioni, 25%) e Telco (0,5 milioni, 6%).dihanno registrato un calo rispettivamente del 50% e del 41%, effetto di unavolta a preservare i margini in un contesto di alti costi di marketing. In controtendenza, la BU Advertising è più che quadruplicata, confermandosi un asset chiave per la generazione di lead qualificati, mentre la BU Finance ha performato in linea con le attese.L’si è attestato a, in flessione del 3,6% a/a, con un margine del 14,5% (vs 20,7% nel 1H24), mentre il risultato netto è stato vicino al pareggio. La posizione finanziaria netta è passata da 1,8 milioni a 6,5 milioni di debito netto, a seguito dei 7,8 milioni di capex e dell’impatto dell’acquisizione di Primo Network, parzialmente compensati da un aumento di capitale di 2,7 milioni.KT&Partners ha rivisto le stime, stimando ricavi 2025 a(-14% rispetto alla stima precedente), ma in crescita del 45,6% a/a. L’EBITDA FY25E è ora previsto a 2,1 milioni (margine 12,9%), con miglioramento graduale fino a 11 milioni nel FY28E (margine 29,5%). L’utile netto 2025 è atteso leggermente positivo, per raggiungere 5,7 milioni nel 2028, con una posizione di cassa netta di 2,9 milioni a fine periodo.