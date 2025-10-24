Allcore, ricavi core +1,1% nei nove mesi. Francesco Grieco nuovo Investor Relator

Allcore

(Teleborsa) -(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso idel 205 conpari a 33,95 milioni di euro (-7,6% a/a), riflettendo principalmente il deconsolidamento dal 30 giugno 2025 dell'attività di Istant Buying immobiliare di Re-Business S.r.l. e le operazioni immobiliari realizzate nel 2024 nella BU Consulting & Membership destinate ai membri del club Quantico., i ricavi crescono dell'1,1% a 32,97 milioni di euro (9M24: 32,59 milioni di euro)."Nel 2025 abbiamo, consulenza, contabilità e software - ha commentato l'Rosati - L'uscita dal perimetro delle attività di Istant Buying e dalle operazioni real estate spiegano il dato headline: a perimetro omogeneo i ricavi sono in aumento dell'1,1%. Continuiamo a investire in tecnologia e automazione per efficienza e qualità del servizio in vista del quarto trimestre e del 2026".La linea di businesscontabile presenta ricavi sostanzialmente stabili a 26,59 milioni di euro (9M24: 26,63 milioni; -0,2%); quellapari a 4,30 milioni di euro (9M24: 4,88 mln; -12%), variazione che si riduce a -3,5% al netto della one-off immobiliare 2024; quellaa 1,06 milioni di euro (9M24: 0,699 milioni; +51,9%), quellaa 1,02 milioni di euro (9M24: 0,79 milioni; +27,7%), quella Istant Buying (immobiliare) - fuori dal perimetro di consolidamento - a 0,97 milioni di euro (ricavi lordi 9M25 9,17 milioni - 9M24: 3,73 milioni).Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, recentemente nuovo CFO del Gruppo, qualecon effetto immediato, in sostituzione di Daniele Parretta, che resta comunque tra i manager di riferimento del Gruppo a capo del reparto AFC delle divisioni Tax planning e Gestione contabile.