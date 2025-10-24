ANIA, Borla (Intesa Sanpaolo): “Le assicurazioni, un ponte tra generazioni e un salvagente per i piccoli investitori”

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina a Roma l’evento "The Savings and Investments Union: achievements and perspectives
", organizzato da ANIA.Virginia Borla, AD e DG di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo,
intervenuta nell’ambito del panel "SIU: il contributo del settore finanziario
", ha dichiarato: "La raccolta sui conti correnti in Europa resta elevata
, nonostante un flusso informativo continuo cerchi di spiegare chiaramente perché sia opportuno investire.
Per farlo, come industria, serve parlare alle persone, renderle consapevoli che il ruolo delle assicurazioni è fondamentale
: rappresentano un salvagente che offre garanzie aggiuntive, offrono soluzioni di accumulo per piccole cifre, poco alla volta, ma con continuità. Possono essere, inoltre, un ponte fra le generazioni
, possono proteggere la creazione della ricchezza e la capacità di investimento, possono essere un paracadute di fronte agli inevitabili rischi.
Avere in un portafoglio una componente assicurativa garantita è certamente un’opportunità per accompagnare anche e soprattutto i piccoli investitori,
ossia le persone che più di tutti necessitano di sostegno e protezione, non solo attraverso un ruolo tecnico, ma anche con lo sviluppo di un’educazione e di una cultura della protezione.
Il modello di bancassicurazione di Intesa Sanpaolo
, in questo senso, consente di conoscere in modo completo il cliente retail, così come l’impresa, e di offrire perciò il miglior supporto. Col nostro sostegno le aziende possono considerare forme di finanziamento che vadano oltre al tradizionale intervento tramite gli azionisti, o la banca di riferimento
, ma comprendano anche soluzioni di venture capital, di medio e lungo periodo, con il contributo anche dei fondi pensione, per definizione investitori a lunghissimo termine.
Per il mondo retail, infine, ricordo che in altri stati dell’UE sono previsti benefici e agevolazioni fiscali per i consumatori,
se mantengono gli investimenti per periodi di 8-10 anni; una riflessione su questi aspetti potrà aiutare a mantenere risparmio e investimenti in Europa per il suo sviluppo".