Banca di San Marino, banca centrale blocca vendita della maggioranza a gruppo bulgaro

(Teleborsa) - Laha concluso l'istruttoria sull'istanza presentata da unvolta all'acquisizione della maggioranza del capitale di, decidendo di. Lo si legge in una nota che parla di informazioni acquisite anche grazie alla cooperazione nazionale e internazionale con altre Autorità e Istituzioni. La decisione "si fonda su criteri prudenziali e di vigilanza, in coerenza con la normativa vigente e con le migliori prassi internazionali in materia di", viene sottolineato.Il provvedimento assunto, riguardando esclusivamente i soggetti interessati ad acquisire una partecipazione di controllo nel suo capitale né incide sul percorso di rafforzamento dei profili tecnici, avviato da tempo dall'Istituto, secondo tempistiche condivise con l'Autorità di Vigilanza, analogamente a quanto avviene con altre banche.La Banca Centrale rimarca come la Banca di San Marino prosegue regolarmente la propria attività a sostegno di famiglie e imprese, assicurando la piena continuità di tutti i servizi. L'Istituto opera nel rispetto dei requisiti prudenziali e di liquidità, previsti dalla normativa vigente a tutela dei depositanti e della stabilità del sistema finanziario.