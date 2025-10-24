Brillante il listino americano dopo uscita dati inflazione

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA
nell'ultima seduta della settimana che ha visto la tanto attesa uscita dei dati sull'inflazione
per il mese di settembre, la cui pubblicazione è stata posticipata a causa dello shutdown
del governo statunitense. I prezzi al consumo
hanno registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, dopo il +0,4% di agosto e atteso dagli analisti. Su base annua, la crescita è stata del 3,0%, in rallentamento rispetto al 3,1% del consensus ma sopra il 2,9% rilevato il mese precedente.
Questo sarà probabilmente l’unico dato relativo all’inflazione prima della decisione sui tassi della Federal Reserve la settimana prossima
.
Sempre sul fronte macro, migliora l'attività manifatturiera
degli Stati Uniti: la stima flash sull'indice PMI manifatturiero
di ottobre 2025 elaborato da S&P indica un livello di 52,2 punti che si confronta con i 52,0 punti del mese precedente. In crescita anche il PMI dei servizi è atteso a 55,2 punti, in aumento dai 54,2 punti di settembre.
Prosegue intanto la stagione delle trimestrali
a stelle e strisce, che oggi ha visto, tra le altre la pubblicazione dei conti di Procter & Gamble
. e HCA Healthcare
.
Il sentiment del mercato è stato favorito dall’annuncio della Casa Bianca che il presidente Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping
, un’opportunità per far prevalere la calma dopo il recente riacutizzarsi delle tensioni commerciali. I due leader si incontreranno giovedì prossimo a margine del vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico
.
Guardando ai principali indici, il Dow Jones
in aumento dello 0,86%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.795 punti. In rialzo il Nasdaq 100
(+1,05%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100
(+0,87%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni
(+1,35%), informatica
(+1,21%) e finanziario
(+1,15%).