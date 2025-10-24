Elsa Solutions, ValueTrack taglia fair value: domanda debole, ma nuovi progetti in aumento

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 2,50 euro
per azione (dal precedente 2,70 euro) il fair value
su ELSA Solutions
, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose.
Gli analisti scrivono che l'esercizio 2025 sembra essere ancora più impegnativo del previsto per i beni strumentali
, sia nel settore del motion control che in quello dell'elettrificazione. Nonostante la domanda e il fatturato molto deboli, il management è riuscito a 1) mantenere un rigoroso controllo sui costi diretti - i margini unitari hanno beneficiato anche della dimensione media degli ordini notevolmente ridotta e dell'ottimizzazione dei costi del lavoro; 2) limitare l'assorbimento di cassa nonostante l'aumento delle scorte di materie prime. Tuttavia, il dato più positivo è stato l'elevato numero di nuovi progetti assegnati nel primo semestre
all'azienda, che si è aggiudicata 24 nuovi progetti (anche con nuovi clienti), con un andamento positivo anche nel secondo semestre. Questi accordi implicano un aumento delle quote di mercato
da parte di Elsa e rappresentano i principali driver di crescita nel medio termine.
ValueTrack ha ridotto le stime sul fatturato per l'esercizio 2025 a causa dei deboli risultati del primo semestre e del portafoglio ordini, ma ha lasciato margini e utile netto pressoché invariati, così come NFD, e ora prevede un esercizio 2026 molto più debole (EBITDA ridotto del 25%)
, pur mantenendo una visione M/T positiva, supportata dal crescente numero di progetti aggiudicati. Ora prevede un CAGR 25-27 del 12% per il fatturato e del 38% per l'EBITDA, con un NFD in calo da 4 milioni di euro di dicembre 2025 a 3,1 milioni di euro di dicembre 2027.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)