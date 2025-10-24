Elsa Solutions, ValueTrack taglia fair value: domanda debole, ma nuovi progetti in aumento

ELSA Solutions

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dal precedente 2,70 euro) ilsu, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose.Gli analisti scrivono che l', sia nel settore del motion control che in quello dell'elettrificazione. Nonostante la domanda e il fatturato molto deboli, il management è riuscito a 1) mantenere un rigoroso controllo sui costi diretti - i margini unitari hanno beneficiato anche della dimensione media degli ordini notevolmente ridotta e dell'ottimizzazione dei costi del lavoro; 2) limitare l'assorbimento di cassa nonostante l'aumento delle scorte di materie prime. Tuttavia, ilall'azienda, che si è aggiudicata 24 nuovi progetti (anche con nuovi clienti), con un andamento positivo anche nel secondo semestre. Questi accordi implicano unda parte di Elsa e rappresentano i principali driver di crescita nel medio termine.ValueTrack ha ridotto le stime sul fatturato per l'esercizio 2025 a causa dei deboli risultati del primo semestre e del portafoglio ordini, ma ha lasciato margini e utile netto pressoché invariati, così come NFD, e ora, pur mantenendo una visione M/T positiva, supportata dal crescente numero di progetti aggiudicati. Ora prevede un CAGR 25-27 del 12% per il fatturato e del 38% per l'EBITDA, con un NFD in calo da 4 milioni di euro di dicembre 2025 a 3,1 milioni di euro di dicembre 2027.