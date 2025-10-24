ETS, esercitata integralmente l'opzione greenshoe: flottante al 12,5%

(Teleborsa) - E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, ha comunicato che Banca Profilo
, in qualità di Global Coordinator della quotazione, ha integralmente esercitato l'opzione greenshoe
, concessa dagli azionisti di ETS Group per l'acquisto fino ad un massimo di 115.00 pari al 14,38% delle azioni oggetto dell'offerta.
Il prezzo unitario di esercizio delle azioni oggetto dell'opzione Greenshoe è pari a 5 euro, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento su EGM, per un controvalore pari a 575.000 euro. Il capitale sociale di ETS sarà quindi rappresentato da 4.915.000 azioni ordinarie a seguito dell'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe e il flottante
calcolato sul totale delle azioni ordinarie sarà pari a 12,51% del capitale sociale
. ETS Group ha l'81,38%, mentre Indépendance AM ha il 6,10%.