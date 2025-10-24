ETS, esercitata integralmente l'opzione greenshoe: flottante al 12,5%

E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services

Banca Profilo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, ha comunicato che, in qualità di Global Coordinator della quotazione, ha, concessa dagli azionisti di ETS Group per l'acquisto fino ad un massimo di 115.00 pari al 14,38% delle azioni oggetto dell'offerta.Il prezzo unitario di esercizio delle azioni oggetto dell'opzione Greenshoe è pari a 5 euro, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento su EGM, per un controvalore pari a 575.000 euro. Il capitale sociale di ETS sarà quindi rappresentato da 4.915.000 azioni ordinarie a seguito dell'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe e ilcalcolato sul totale delle azioni ordinarie sarà pari a. ETS Group ha l'81,38%, mentre Indépendance AM ha il 6,10%.