ETS, esercitata integralmente l'opzione greenshoe: flottante al 12,5%

(Teleborsa) - E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, ha comunicato che Banca Profilo, in qualità di Global Coordinator della quotazione, ha integralmente esercitato l'opzione greenshoe, concessa dagli azionisti di ETS Group per l'acquisto fino ad un massimo di 115.00 pari al 14,38% delle azioni oggetto dell'offerta.

Il prezzo unitario di esercizio delle azioni oggetto dell'opzione Greenshoe è pari a 5 euro, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento su EGM, per un controvalore pari a 575.000 euro. Il capitale sociale di ETS sarà quindi rappresentato da 4.915.000 azioni ordinarie a seguito dell'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe e il flottante calcolato sul totale delle azioni ordinarie sarà pari a 12,51% del capitale sociale. ETS Group ha l'81,38%, mentre Indépendance AM ha il 6,10%.
