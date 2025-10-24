Milano 13:07
42.293 -0,21%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:07
9.570 -0,09%
Francoforte 13:06
24.199 -0,04%

Francoforte: giornata depressa per Leg Immobilien

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per Leg Immobilien, che presenta una flessione del 2,52%.
