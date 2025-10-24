General Dynamics, terzo trimestre in forte crescita spinto dal segmento Aerospaziale

General Dynamics

(Teleborsa) -ha archiviato ilcon undi 1,3 miliardi di dollari, pari a 3,88 dollari per azione diluita (EPS), su undi 12,9 miliardi di dollari. Rispetto al trimestre dell'anno precedente, il fatturato è aumentato del 10,6%, l'utile operativo del 12,7% e l'EPS diluito del 15,8%.Tali risultati sonoferme rispettivamente a un utile per azione diluita di 3,68 dollari e un fatturato di 12,45 miliardi.Ildel 10,3% ha registrato un incremento di 20 punti base rispetto al trimestre dell'anno precedente e di 30 punti base su base sequenziale."Ciascuno dei nostri quattro segmenti ha registrato una crescita degli utili e del portafoglio ordini nel trimestre, riflettendo una solida esecuzione abbinata a una domanda crescente", ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato. "Il segmento Aerospaziale, in particolare, ha registrato una performance impressionante, con un aumento del fatturato del 30,3% e un'espansione dei margini di 100 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un'attività di ordini per i jet privati ??che si è mantenuta molto solida".Ilnel trimestre è stato pari a 2,1 miliardi di dollari, pari al 199% dell'utile netto. Durante il trimestre, l'azienda ha pagatoe ha investito, chiudendo il trimestre cone 2,5 miliardi di liquidità e mezzi equivalenti disponibili.Glihanno totalizzato 19,3 miliardi nel trimestre a livello aziendale. Ilconsolidato, definito come il rapporto ordini/ricavi, è stato di 1,5 a 1 per il trimestre. Ilera di 1,6 a 1 per il segmento difesa e di 1,3 a 1 per il segmento aerospaziale.Il, pari alla somma di tutte le componenti del backlog, era di 167,7 miliardi di dollari alla fine del trimestre. Questo include un backlog di 109,9 miliardi e un valore potenziale stimato dei contratti, che rappresenta la stima del management del valore aggiuntivo derivante da contratti a tempo indeterminato e quantità indeterminata (IDIQ) non finanziati e opzioni non esercitate, pari a 57,8 miliardi.