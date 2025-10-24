Milano 17:20
42.458 +0,18%
Nasdaq 17:20
25.364 +1,06%
Dow Jones 17:20
47.206 +1,01%
Londra 17:20
9.639 +0,63%
Francoforte 17:19
24.235 +0,11%

General Dynamics, terzo trimestre in forte crescita spinto dal segmento Aerospaziale

Finanza
General Dynamics, terzo trimestre in forte crescita spinto dal segmento Aerospaziale
(Teleborsa) - General Dynamics ha archiviato il terzo trimestre 2025 con un utile operativo di 1,3 miliardi di dollari, pari a 3,88 dollari per azione diluita (EPS), su un fatturato di 12,9 miliardi di dollari. Rispetto al trimestre dell'anno precedente, il fatturato è aumentato del 10,6%, l'utile operativo del 12,7% e l'EPS diluito del 15,8%.

Tali risultati sono superiori alle stime di consensus ferme rispettivamente a un utile per azione diluita di 3,68 dollari e un fatturato di 12,45 miliardi.

Il margine operativo del 10,3% ha registrato un incremento di 20 punti base rispetto al trimestre dell'anno precedente e di 30 punti base su base sequenziale.

"Ciascuno dei nostri quattro segmenti ha registrato una crescita degli utili e del portafoglio ordini nel trimestre, riflettendo una solida esecuzione abbinata a una domanda crescente", ha affermato Phebe Novakovic, Presidente e Amministratore Delegato. "Il segmento Aerospaziale, in particolare, ha registrato una performance impressionante, con un aumento del fatturato del 30,3% e un'espansione dei margini di 100 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un'attività di ordini per i jet privati ??che si è mantenuta molto solida".

Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative nel trimestre è stato pari a 2,1 miliardi di dollari, pari al 199% dell'utile netto. Durante il trimestre, l'azienda ha pagato 403 milioni in dividendi e ha investito 212 milioni in spese in conto capitale, chiudendo il trimestre con 8 miliardi di debito totale e 2,5 miliardi di liquidità e mezzi equivalenti disponibili.

Gli ordini hanno totalizzato 19,3 miliardi nel trimestre a livello aziendale. Il rapporto book-to-bill consolidato, definito come il rapporto ordini/ricavi, è stato di 1,5 a 1 per il trimestre. Il rapporto tra ordini ordinati e fatturati era di 1,6 a 1 per il segmento difesa e di 1,3 a 1 per il segmento aerospaziale.

Il valore totale stimato dei contratti, pari alla somma di tutte le componenti del backlog, era di 167,7 miliardi di dollari alla fine del trimestre. Questo include un backlog di 109,9 miliardi e un valore potenziale stimato dei contratti, che rappresenta la stima del management del valore aggiuntivo derivante da contratti a tempo indeterminato e quantità indeterminata (IDIQ) non finanziati e opzioni non esercitate, pari a 57,8 miliardi.
Condividi
```