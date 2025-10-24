Milano 15:09
Interpump Group, acquisita la brasiliana Tutto Hidraulicos

(Teleborsa) - Interpump Group ha annuncia di aver acquisito, tramite la sua controllata Hidrover, l’intero capitale di Tutto Hidraulicos, società specializzata nel settore dei cilindri idraulici.

Fondata nel 2008 con sede a Caxias do Sul (Brasile) e oltre 110 dipendenti, si stima che la società chiuderà il 2025 con un fatturato di circa 12 milioni di euro e un EBITDA margin nell’intorno del 24%. "Tutto Hidraulicos" è stata valutata in circa 12 milioni.

Il Gruppo Interpump è entrato nel settore dei cilindri nel 2008 con le acquisizioni di Contarini, Modenflex, Cover, Panni Oleodinamica e HS Penta, tutte operanti nel settore ma con specializzazioni diverse e quindi complementari fra loro. Nel 2019 l’acquisizione della canadese Hydra Dyne Tech ha rappresentato un ulteriore passo nel processo di internalizzazione al quale meno di un anno fa è seguita l’acquisizione della brasiliana Hidrover.

"Un’altra eccellenza da innestare nel nostro sistema per rafforzare il reticolo di presenza del Gruppo a livello globale e ambire a un ruolo primario nel mercato brasiliano grazie alle interazioni con Hidrover", ha sottolineato Fulvio Montipò, Presidente Esecutivo di Interpump Group.

