Interpump Group, acquisita la brasiliana Tutto Hidraulicos

Interpump Group

(Teleborsa) -ha annuncia di aver acquisito, tramite la sua controllata, l’intero capitale di, società specializzata nel settore dei cilindri idraulici.Fondata nel 2008 con sede a Caxias do Sul (Brasile) e oltre 110 dipendenti, si stima che la società chiuderà il 2025 con undi circa 12 milioni di euro e unnell’intorno del 24%. "Tutto Hidraulicos" è stata valutata in circa 12 milioni.Il Gruppo Interpump è entrato nelnel 2008 con le acquisizioni di Contarini, Modenflex, Cover, Panni Oleodinamica e HS Penta, tutte operanti nel settore ma con specializzazioni diverse e quindi complementari fra loro. Nel 2019 l’acquisizione della canadese Hydra Dyne Tech ha rappresentato un ulteriore passo nel processo di internalizzazione al quale meno di un anno fa è seguita l’acquisizione della brasiliana Hidrover."Un’altra eccellenza da innestare nel nostro sistema per rafforzare il reticolo di presenza del Gruppo a livello globale e ambire a un ruolo primario nel mercato brasiliano grazie alle interazioni con Hidrover", ha sottolineato, Presidente Esecutivo di Interpump Group.