Leone Film, Intesa alza target price: sblocca valore con JV su library "non current"

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 2,00 euro
per azione (dai precedenti 1,92 euro) il target price
su Leone Film Group
(LFG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside del 48%.
Sebbene, secondo Intesa, i risultati del primo semestre del 2025 siano stati modesti, il broker considera la vendita parziale della library "non-current" un'operazione positiva e ben concepita
: 1. LFG migliorerà la propria struttura finanziaria, creando anche le condizioni per concentrarsi maggiormente sulla produzione; 2. LFG si affiderà a un partner importante per ottimizzare l'utilizzo del patrimonio cinematografico più datato attraverso strategie di distribuzione secondaria più efficaci; 3. La nuova società potrebbe fungere da hub per le library audiovisive nazionali e internazionali, migliorando così il contributo ai ricavi del gruppo.
Intesa Sanpaolo ha rivisto al ribasso le stime
per l'esercizio 2025/2026 in termini di fatturato e redditività a seguito dei risultati del primo semestre del 2025, ipotizzando un calo del fatturato sia da parte della divisione Produzione che di quella Distribuzione, e ha incluso nell'esercizio 2026 i primi impatti dell'operazione
, che prevede saranno più consistenti nei prossimi anni.(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)