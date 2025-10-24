Milano 15:47
42.419 +0,09%
Nasdaq 15:48
25.343 +0,98%
Dow Jones 15:48
47.109 +0,80%
Londra 15:47
9.594 +0,16%
Francoforte 15:47
24.234 +0,11%

Leone Film, Intesa alza target price: sblocca valore con JV su library "non current"

Finanza, Consensus
Leone Film, Intesa alza target price: sblocca valore con JV su library "non current"
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 2,00 euro per azione (dai precedenti 1,92 euro) il target price su Leone Film Group (LFG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside del 48%.

Sebbene, secondo Intesa, i risultati del primo semestre del 2025 siano stati modesti, il broker considera la vendita parziale della library "non-current" un'operazione positiva e ben concepita: 1. LFG migliorerà la propria struttura finanziaria, creando anche le condizioni per concentrarsi maggiormente sulla produzione; 2. LFG si affiderà a un partner importante per ottimizzare l'utilizzo del patrimonio cinematografico più datato attraverso strategie di distribuzione secondaria più efficaci; 3. La nuova società potrebbe fungere da hub per le library audiovisive nazionali e internazionali, migliorando così il contributo ai ricavi del gruppo.

Intesa Sanpaolo ha rivisto al ribasso le stime per l'esercizio 2025/2026 in termini di fatturato e redditività a seguito dei risultati del primo semestre del 2025, ipotizzando un calo del fatturato sia da parte della divisione Produzione che di quella Distribuzione, e ha incluso nell'esercizio 2026 i primi impatti dell'operazione, che prevede saranno più consistenti nei prossimi anni.

(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)
Condividi
```