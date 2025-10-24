Meloni, Coalizione dei volenterosi: “Serve unità transatlantica per una pace giusta e duratura”

(Teleborsa) - In una nota diffusa da Palazzo Chigi, si rende noto che ilha preso parte questo pomeriggio a unaL’incontro si è svolto all’indomani delle recenti parallele decisioni di Unione Europea e Stati Uniti di, a seguito della persistente indisponibilità di Mosca a impegnarsi per la cessazione delle ostilità.Il Presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento in video collegamento, ha ribaditoda cui venga avviato un credibile percorso negoziale che prenda le mosse dall’attuale linea di contatto con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura.