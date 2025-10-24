Mobilità, Piscitelli (Hurba): gamma 2025 nel segno di innovazione e visione futura

(Teleborsa) - Più autonomia reale, ricariche molto più rapide e sistemi intelligenti alla guida, dentro un progetto industriale che mette al centro know-how italiano, assemblaggio e controllo qualità in Italia:, azienda italiana specializzata nello sviluppo di motoveicolielettrici, presenta lache ricarica in DC CCS2in circa 25 minuti. Un lancio che - spiega la nota -e forte dell'ingresso di manager provenienti dal settore big tech, HURBA punta a diventare leader nel settore elettrico su due ruote, unendo performance a un'identità di marca autenticamente italiana.L’azienda romana grazie ai nuovi investimenti sul prodotto e sull’industrializzazione, affida ilproprio piano industriale all’innovazione e alla leadership tecnologica per creare veicoli progettati per rendere la mobilità elettrica finalmente semplice, affidabile e accessibile con un’identità di marca fortemente italiana.Portare l’elettrico al 20% entro il 2030 - La missione di HURBA è contribuire in modo concreto alla diffusione dell’elettrico sulle due ruote.Autonomia reale, ricarica veloce e tecnologie intelligenti non sono slogan, ma strumenti per spostare davvero il mercato. "fferma, Fondatore di HURBA.