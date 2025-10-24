Mobilità, Piscitelli (Hurba): gamma 2025 nel segno di innovazione e visione futura

(Teleborsa) - Più autonomia reale, ricariche molto più rapide e sistemi intelligenti alla guida, dentro un progetto industriale che mette al centro know-how italiano, assemblaggio e controllo qualità in Italia: HURBA
, azienda italiana specializzata nello sviluppo di motoveicoli
elettrici, presenta la gamma 2025 guidata dal maxi-scooter 300S che offre fino a 350 km di autonomia, e dal nuovo 200S
che ricarica in DC CCS2 dal 30 all’80%
in circa 25 minuti. Un lancio che - spiega la nota - segna un salto di qualità per il settore.Sul mercato dal 2019
e forte dell'ingresso di manager provenienti dal settore big tech, HURBA punta a diventare leader nel settore elettrico su due ruote, unendo performance a un'identità di marca autenticamente italiana.
L’azienda romana grazie ai nuovi investimenti sul prodotto e sull’industrializzazione, affida il
proprio piano industriale all’innovazione e alla leadership tecnologica per creare veicoli progettati per rendere la mobilità elettrica finalmente semplice, affidabile e accessibile con un’identità di marca fortemente italiana.
Portare l’elettrico al 20% entro il 2030 - La missione di HURBA è contribuire in modo concreto alla diffusione dell’elettrico sulle due ruote.
Autonomia reale, ricarica veloce e tecnologie intelligenti non sono slogan, ma strumenti per spostare davvero il mercato. "Con 300S e 200S rendiamo semplice ciò che prima sembrava complicato: riduco i tempi, aumento la sicurezza, spendo meno per muovermi. Vogliamo dare una sterzata al settore e contribuire a portare l’elettrico ad almeno il 20% del mercato entro il 2030" a
fferma Camillo Piscitelli
, Fondatore di HURBA.