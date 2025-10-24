OPA Mare su warrant Eles, adesioni al 32,9% al termine della seconda settimana

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa dasulla totalità dei warrant emessi da(denominati), è stato comunicato che nella, ossia dal 20 al 24 ottobre 2025, sono stati portati in adesione 2.032.728 Warrant.Dall'inizio del periodo di adesione (13 ottobre) sono stati quindi portati in adesione 2.036.728 warrant, pari alIl, inizialmente corrispondente a 10 giorni di Borsa aperta, è stato prorogato per ulteriori due giorni di Borsa aperta e, perciò, avrà2025.La data di pagamento, inizialmente prevista per il giorno 29 ottobre 2025, è ora fissata per il 31 ottobre 2025, ovvero il 3° Giorno di Borsa aperta dalla fine del periodo di adesione. Alla data di pagamento, in considerazione dell'incremento del corrispettivo, l'offerente corrisponderà a ciascun aderente all'offerta unper ciascun warrant portato in adesione.