P&G, primo trimestre 2026 in crescita oltre il consensus. Confermata guidance 2026 su fatturato e utile

(Teleborsa) - Procter & Gamble Company
(P&G) ha registrato un fatturato netto di 22,4 miliardi di dollari
nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Il fatturato organico, che esclude l'impatto dei cambi e delle acquisizioni e cessioni, è aumentato del 2% rispetto all'anno precedente. Risultato che ha superato le indicazioni di consensus ferme a 22,26 miliardi.
L'utile netto diluito per azione è stato di 1,95 dollari
, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa dei maggiori oneri di ristrutturazione non strategici registrati nell'anno precedente. L'utile core per azione è stato di 1,99 dollari
, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Gli analisti si erano attesi un utile di 1,91 dollari per azione.
Il flusso di cassa operativo è stato di 5,4 miliardi
e l'utile netto è stato di 4,8 miliardi
per il trimestre. La produttività del flusso di cassa libero rettificato è stata del 102%. La produttività del flusso di cassa libero rettificato è calcolata come flusso di cassa operativo al netto delle spese in conto capitale e di alcune altre voci, in percentuale sull'utile netto.
La Società ha restituito 3,8 miliardi di liquidità agli azionisti
tramite il pagamento di dividendi per 2,55 miliardi e il riacquisto di azioni per 1,25 miliardi di dollari.
Per l'anno fiscale 2026
, P&G ha mantenuto la sua guidance per una crescita complessiva delle vendite compresa tra l'1 e il 5%
rispetto all'anno precedente. La società prevede che l'impatto netto dei tassi di cambio e delle acquisizioni e cessioni rappresenti un fattore trainante di circa l'1% per la crescita complessiva delle vendite. È stata inoltre mantenuta le previsioni di crescita organica delle vendite, in linea con l'aumento del 4% rispetto all'anno precedente.
Confermata anche la crescita dell'utile netto diluito per azione tra il 3% e il 9%
, rispetto all'utile netto diluito per azione dell'anno fiscale 2025 di 6,51 dollari. P&G ha inoltre confermato la crescita dell'utile core per azione
, prevista fino al 4%, rispetto all'utile core per azione dell'anno fiscale 2025 di 6,83 dollari. Questa previsione si traduce in un intervallo tra 6,83 e 7,09 dollari per azione, con una stima intermedia di 6,96 dollari, pari a un aumento del 2%.
P&G prevede ora un impatto negativo sui costi delle materie prime
di circa 100 milioni di dollari al netto delle imposte e maggiori costi derivanti dai dazi
di circa 400 milioni al netto delle imposte per l'anno fiscale 2026. La Società continua a prevedere un impatto negativo netto di circa 250 milioni di dollari al netto delle imposte, derivante da oneri finanziari netti leggermente più elevati e da un'aliquota fiscale effettiva core più elevata rispetto all'anno precedente. La Società continua inoltre a prevedere che i tassi di cambio favorevoli
rappresenteranno un impatto positivo di circa 300 milioni di dollari al netto delle imposte. Complessivamente, questi impatti equivalgono a un impatto negativo di 0,19 dollari per azione per l'anno fiscale 2026
.
P&G stima che la spesa in conto capitale
si attesterà tra il 4% e il 5% del fatturato netto dell'anno fiscale 2026.
La società, infine, continua a prevedere una produttività del flusso di cassa libero rettificato
compresa tra l'85% e il 90% e prevede di pagare circa 10 miliardi in dividendi
e di riacquistare circa 5 miliardi di dollari di azioni ordinarie
nell'anno fiscale 2026.