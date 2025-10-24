P&G, primo trimestre 2026 in crescita oltre il consensus. Confermata guidance 2026 su fatturato e utile

Procter & Gamble Company

(Teleborsa) -(P&G) ha registrato unnel primo trimestre dell'anno fiscale 2026, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Il fatturato organico, che esclude l'impatto dei cambi e delle acquisizioni e cessioni, è aumentato del 2% rispetto all'anno precedente. Risultato che ha superato le indicazioni di consensus ferme a 22,26 miliardi.L', con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa dei maggiori oneri di ristrutturazione non strategici registrati nell'anno precedente. L', con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Gli analisti si erano attesi un utile di 1,91 dollari per azione.Ile l'per il trimestre. La produttività del flusso di cassa libero rettificato è stata del 102%. La produttività del flusso di cassa libero rettificato è calcolata come flusso di cassa operativo al netto delle spese in conto capitale e di alcune altre voci, in percentuale sull'utile netto.La Società hatramite il pagamento di dividendi per 2,55 miliardi e il riacquisto di azioni per 1,25 miliardi di dollari.Per l', P&G ha mantenuto la sua guidance per unarispetto all'anno precedente. La società prevede che l'impatto netto dei tassi di cambio e delle acquisizioni e cessioni rappresenti un fattore trainante di circa l'1% per la crescita complessiva delle vendite. È stata inoltre mantenuta le previsioni di crescita organica delle vendite, in linea con l'aumento del 4% rispetto all'anno precedente.Confermata anche la, rispetto all'utile netto diluito per azione dell'anno fiscale 2025 di 6,51 dollari. P&G ha inoltre, prevista fino al 4%, rispetto all'utile core per azione dell'anno fiscale 2025 di 6,83 dollari. Questa previsione si traduce in un intervallo tra 6,83 e 7,09 dollari per azione, con una stima intermedia di 6,96 dollari, pari a un aumento del 2%.P&G prevede ora undi circa 100 milioni di dollari al netto delle imposte edi circa 400 milioni al netto delle imposte per l'anno fiscale 2026. La Società continua a prevedere un impatto negativo netto di circa 250 milioni di dollari al netto delle imposte, derivante da oneri finanziari netti leggermente più elevati e da un'aliquota fiscale effettiva core più elevata rispetto all'anno precedente. La Società continua inoltre a prevedere che irappresenteranno un impatto positivo di circa 300 milioni di dollari al netto delle imposte. Complessivamente, questi impatti equivalgono a unP&G stima che lasi attesterà tra il 4% e il 5% del fatturato netto dell'anno fiscale 2026.La società, infine, continua a prevedere unacompresa tra l'85% e il 90% e prevede di pagare circae dinell'anno fiscale 2026.