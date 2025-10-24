Milano 10:06
42.298 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:05
9.580 +0,02%
Francoforte 10:06
24.173 -0,15%

Piazza Affari: rally per Ferretti

Protagonista il costruttore di yacht di lusso, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,42%.
