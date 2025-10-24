Sanofi accelera, vendite e utili in crescita nel terzo trimestre

Sanofi

(Teleborsa) - Il terzo trimestre dimostra un progresso continuo di crescita delle vendite e degli utili. I lanci hanno aumentato le vendite del 57,1%, raggiungendo 1 miliardo di euro, trainati da ALTUVIIIO (terapia sostitutiva del fattore VIII ricombinante per i pazienti affetti da emofilia A) e avapritinib (terapia per la mastocitosi sistemica).Le vendite di dupilumab sono aumentate del 26,2% raggiungendo i 4,2 miliardi di euro, superando per la prima volta i 4 miliardi in un trimestre. Le vendite di vaccini sono diminuite del 7,8% attestandosi a 3,4 miliardi di euro, a causa del calo delle vendite dei vaccini antinfluenzali. Le spese di Ricerca e Sviluppo sono state pari a 1,8 miliardi di euro, con un aumento del 4,9%. Le spese generali, amministrative e di vendita sono state pari a 2,3 miliardi di euro, in aumento del 7,1% a sostegno dei lanci.per azione (Business EPS) è stato di pari a 2,91 euro, in crescita del 13,2% a tassi di cambio costanti e del 7,0% ai tassi di cambio effettivi, garantendo una crescita redditizia; l’utile per azione IFRS si è attestato a 2,30 euro.Nella nota dei conti, Sanofi fa sapere di aver completato l’acquisizione di Vigil Neuroscience, che si aggiunge alla pipeline in fase inizialeImpegno aggiuntivo di 625 milioni di dollari in Sanofi Ventures, per investire in aziende biotech innovative e nella salute digitale. Sanofi intende completare il proprio programma di riacquisto azioni proprie da 5 miliardi di euro nel 2025. Ad oggi è stato eseguito l’86,1%.Nel 2025, le vendite sono previste in crescita di una percentuale a una cifra alta a tassi di cambio costanti. Sanofi conferma l’aspettativa di un forte rimbalzo dell’utile netto per azione (Business EPS) con una crescita a una percentuale a due cifre bassa a tassi di cambio costanti (prima del programma di riacquisto azioni proprie)."Abbiamo continuato a lavorare seguendo la nostra strategia econ vendite in aumento del 7,0% su una base di confronto elevata rispetto allo scorso anno. I nuovi farmaci e vaccini lanciati sono cresciuti del 40,8%, commenta. Dupilumab è cresciuto del 26,2% e ha superato per la prima volta sia i quattro miliardi di euro di vendite trimestrali globali sia i tre miliardi di euro negli Stati Uniti, nonostante un impatto valutario sfavorevole. Come previsto, il nostro business dei vaccini antinfluenzali è diminuito a causa della maggiore concorrenza sui prezzi e del calo del tasso di vaccinazione. L’utile netto per azione (Business EPS) è aumentato del 13,2%, sostenuto da una spesa disciplinata, dalla priorità alla R&S e dall’efficienza operativa. Dopo tre trimestri di crescita redditizia, ribadiamo le nostre previsioni per il 2025. Il nostro focus strategico su scienza, pazienti e pipeline ha portato a importanti traguardi nel trimestre, inclusi dati positivi di fase 3 per amlitelimab nella dermatite atopica con tutti gli endpoint chiave primari e secondari raggiunti, un aumento dell'efficacia nel tempo e un dosaggio trimestrale di facile somministrazione per il paziente. Abbiamo ottenuto due approvazioni regolatorie: rilzabrutinib negli Stati Uniti per la rara malattia trombocitopenia immune e teplizumab in Cina per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1, stadio 3. Abbiamo presentato otto domande regolatorie, avviato tre nuovi studi di fase 3 e ricevuto tre nuove designazioni regolatorie. L’acquisizione di Vigil Neuroscience si è conclusa ad agosto e completeremo il nostro programma di riacquisto azioni proprie entro la fine dell’anno.e la scienza differenziata, con attesi ritorni finanziari interessanti.nella nostra capacità di proseguire l’attuale traiettoria di crescita redditizia".