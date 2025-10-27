AdSP Mare di Sicilia: Tardino e Di Stefano puntano a rendere efficiente il porto di Gela

(Teleborsa) - Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
, Annalisa Tardino
, ha incontrato oggi, lunedì 27 ottobre, a Palermo il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano
, il comandante del porto di Gela, Daniele Curci
, l’assessore comunale al Porto, Giuseppe Di Cristina
, la consigliera comunale Antonella Di Benedetto
, l’onorevole Salvatore Scuvera
, il capo del Dipartimento Trasporti e Portualità, Vincenzo Casciana
, e i rappresentanti del Comitato del porto del golfo di Gela.
All’ordine del giorno, lo stato dell’arte del porto di Gela, entrato appena due anni fa a far parte del network dei porti della Sicilia Occidentale. Le attività messe in campo dall’AdSP
, che ha ereditato una situazione particolarmente complessa con la funzionalità dello scalo fortemente compromessa, riguardano un progetto generale volto a fornire una soluzione definitiva alle criticità attuali legate all’insabbiamento e, contestualmente, a dotare il porto di banchine con fondali adeguati ai traffici commerciali. Nell’immediato, è inoltre prevista un’ulteriore progettualità che riguarda la costruzione di un pennello "intercettore"
a ponente del porto, per limitare il fenomeno dell’insabbiamento.
"Si è trattato – ha spiegato il commissario Tardino
– di un proficuo momento di confronto tra soggetti interessati a rendere lo scalo gelese efficiente dopo anni di abbandono.
Come AdSP abbiamo candidato il porto a diverse linee di finanziamento, sia nazionali che regionali. Non siamo affatto fermi ma siamo in attesa che si definiscano le procedure ambientali da parte del Mase".
"Siamo soddisfatti – ha dichiarato il sindaco Di Stefano
– di questo incontro, nel corso del quale è stata ribadita la visione tracciata un anno fa: la realizzazione del pennello e il dragaggio rappresentano per noi le priorità assolute.
Il Comune ha assicurato la massima collaborazione all’AdSP ed è disponibile a valutare la fattibilità dell’utilizzo delle risorse provenienti dall’incentivo destinato alle aree di crisi industriali complesse".