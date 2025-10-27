Milano 13:26
Aeroporto di Bologna, Andrea Collalti nominato Sindaco supplente

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, considerata l’esigenza di integrazione del Collegio Sindacale, mediante nomina di un Sindaco supplente, ha deliberato la nomina di Andrea Collalti quale Sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’attuale Collegio e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2027.

Pertanto, l’attuale composizione del Collegio Sindacale vede Andrea Alessandri quale Presidente, Annalisa Ghelfi e Olivo Vittorio Calselli quali Componenti effettivi, Federica Nannucci e Andrea Collalti quali Sindaci supplenti.
