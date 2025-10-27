Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. I mercati stanno ampiamente considerando una riduzione dei tassi di di un quarto di punto da parte della Fed al termine della riunione di due giorni di mercoledì, dopo che i dati sull’inflazione statunitense di settembre sono risultati più deboli del previsto.Segnali ditra Washington e Pechino: i negoziatori statunitensi e cinesi hanno raggiunto un quadro commerciale preliminare durante il fine settimana, preparando il terreno per ildi questa settimana in Corea del Sud.Sul fronte macro, atteso in mattinata l'per il mese di ottobre.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.066,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%.Scende molto lo, raggiungendo +85 punti base, con un deciso calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,41%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,20%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,41%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 45.307 punti.In frazionale progresso il(+0,32%); sui livelli della vigilia il(+0,18%).di Milano, troviamo(+2,05%),(+1,82%),(+1,60%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%.Tra i(+4,14%),(+2,24%),(+1,80%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,45%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tentenna, che cede lo 0,66%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,62%.Tra i dati10:00: Indice IFO (atteso 88,1 punti; preced. 87,7 punti)10:00: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,9%)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 2,9%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,8%)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%).