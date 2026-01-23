Vendite a Piazza Affari mentre l'Europa viaggia sui valori della vigilia

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per le principali Borse del Vecchio Continente mentre Piazza Affari che apre in rosso
tornando sotto quota 45 mila punti, dopo gli acquisti della seduta precedente sostenuti dall'accordo preliminare raggiunto sulla questione della Groenlandia e alla decisione del presidente Trump di sospendere l'introduzione di nuovi dazi verso alcuni paesi del Vecchio Continente.
Si conclude oggi l'appuntamento annuale del World Economic Forum a Davos
contraddistinto dai toni accesi dei partecipanti in un contesto di generale incertezza dovuta al perdurare delle tensioni geopolitiche.
Intanto gli investitori ponderano gli ultimi dati macroeconomici
da cui è emerso che a gennaio è migliorata la fiducia delle imprese manifatturiere francesi
mentre a dicembre le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono cresciute
attestandosi sopra le attese.
In giornata verranno svelati gli indici PMI
preliminari di gennaio di Eurozona e Stati Uniti.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.942,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 59,67 dollari per barile.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +62 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%. Tra gli indici di Eurolandia
resta vicino alla parità Francoforte
(-0,01%), giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,22%, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 44.873 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,47%, scambiando a 47.760 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,42%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,07%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Saipem
(+1,84%) e Fincantieri
(+0,83%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian
, che continua la seduta con -1,76%.
Scivola Banca MPS
, con un netto svantaggio dell'1,56%.
Deludente Italgas
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Buzzi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Philogen
(+1,90%), NewPrinces
(+1,23%), Cementir
(+0,99%) e El.En
(+0,98%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Caltagirone SpA
, che ottiene -2,87%.
In rosso Safilo
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.
Spicca la prestazione negativa di De' Longhi
, che scende dell'1,54%.
Discesa modesta per ENAV
, che cede un piccolo -1,3%.