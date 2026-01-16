Milano 11:14
45.743 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:14
10.249 +0,10%
Francoforte 11:14
25.328 -0,10%

Azionario europeo in rosso, a Piazza Affari soffrono Cucinelli e MPS

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. A Milano gli spunti sono ancora sul settore bancario, dopo che Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, ha reso noto di non aver mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della propria partecipazione finanziaria in MPS e ha rinnovato "il pieno sostegno ai vertici di MPS e al percorso di rafforzamento". Intanto, secondo il Financial Times, ci sarebbe stato uno scontro tra l'investitore Francesco Gaetano Caltagirone e l'AD di MPS, Luigi Lovaglio, "sui piani per Mediobanca" e la frattura rischia di "spodestare" Lovaglio. Per il FT, "Caltagirone e Lovaglio sono in disaccordo sui piani per una fusione completa tra le due banche a causa delle implicazioni per la partecipazione di Mediobanca nella compagnia assicurativa Generali".

Sul fronte macroeconomico, l'inflazione in Germania è rallentata a dicembre all'1,8%, ha reso noto l'ufficio federale di statistica confermando i dati preliminari, rispetto al 2,3% su base annua a novembre. In Italia, a dicembre l'inflazione è stata confermata in leggera accelerazione a livello tendenziale all'1,2%, con un tasso nella media 2025 all'1,5% dall'1,0% del 2024.

Con riguardo ai titoli mossi dai giudizi degli analisti a Piazza Affari, Mediobanca ha avviato la copertura su Intercos con Outperform, mentre Bank of America ha abbassato a Neutral la raccomandazione su Brunello Cucinelli.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Lieve calo dell'oro, che scende a 4.601 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,99%, a 59,77 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +69 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,42%.

Tra i mercati del Vecchio Continente contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,23%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,39%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 48.581 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,04%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,06%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fincantieri (+2,29%), Leonardo (+1,72%), DiaSorin (+1,24%) e Unipol (+1,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli, che prosegue le contrattazioni a -3,68%. Calo deciso per Banca MPS, che segna un -2,94%. Sotto pressione Ferrari, con un forte ribasso dell'1,70%. Soffre Buzzi, che evidenzia una perdita dell'1,64%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Avio (+2,76%), Maire (+2,43%), Technogym (+2,32%) e Ferretti (+1,82%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo, che prosegue le contrattazioni a -1,93%. Preda dei venditori Ferragamo, con un decremento dell'1,83%. Deludente Caltagirone SpA, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca RCS, che mostra un piccolo decremento dell'1,11%.
