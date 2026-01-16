Azionario europeo in rosso, a Piazza Affari soffrono Cucinelli e MPS

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
. A Milano gli spunti sono ancora sul settore bancario
, dopo che Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, ha reso noto
di non aver mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della propria partecipazione finanziaria in MPS
e ha rinnovato "il pieno sostegno ai vertici di MPS e al percorso di rafforzamento". Intanto, secondo il Financial Times, ci sarebbe stato uno scontro tra l'investitore Francesco Gaetano Caltagirone e l'AD di MPS, Luigi Lovaglio, "sui piani per Mediobanca" e la frattura rischia di "spodestare" Lovaglio. Per il FT, "Caltagirone e Lovaglio sono in disaccordo sui piani per una fusione completa tra le due banche a causa delle implicazioni per la partecipazione di Mediobanca
nella compagnia assicurativa Generali
".
Sul fronte macroeconomico
, l'inflazione in Germania
è rallentata
a dicembre all'1,8%, ha reso noto l'ufficio federale di statistica confermando i dati preliminari, rispetto al 2,3% su base annua a novembre. In Italia
, a dicembre l'inflazione è stata confermata
in leggera accelerazione a livello tendenziale all'1,2%, con un tasso nella media 2025 all'1,5% dall'1,0% del 2024.
Con riguardo ai titoli mossi dai giudizi degli analisti
a Piazza Affari, Mediobanca
ha avviato
la copertura su Intercos
con Outperform, mentre Bank of America ha abbassato
a Neutral la raccomandazione su Brunello Cucinelli
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.601 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,99%, a 59,77 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +69 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,42%. Tra i mercati del Vecchio Continente
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,23%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,39%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 48.581 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,04%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,06%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+2,29%), Leonardo
(+1,72%), DiaSorin
(+1,24%) e Unipol
(+1,04%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli
, che prosegue le contrattazioni a -3,68%. Calo deciso per Banca MPS
, che segna un -2,94%. Sotto pressione Ferrari
, con un forte ribasso dell'1,70%. Soffre Buzzi
, che evidenzia una perdita dell'1,64%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Avio
(+2,76%), Maire
(+2,43%), Technogym
(+2,32%) e Ferretti
(+1,82%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo
, che prosegue le contrattazioni a -1,93%. Preda dei venditori Ferragamo
, con un decremento dell'1,83%. Deludente Caltagirone SpA
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca RCS
, che mostra un piccolo decremento dell'1,11%.