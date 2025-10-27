Bozza clima 2040, Ue valuta possibile revisione biennale

(Teleborsa) - La Commissione Ue dovrebbe rivalutare "la traiettoria di taglio delle emissioni fissato al, con la possibilità di "rivedere, se necessario" l'intero target climatico: E' una delle opzioni di flessibilità previste dalla bozza di compromesso sull'obiettivo intermedio al 2040, diffusa dalla presidenza danese dell'Ue.sarà discusso mercoledì e venerdì dagli ambasciatori dei Paesi membri, nell'ottica di aprire la strada all'accordo politico al Consiglio Ambiente del 4 novembre. La valutazione dovrebbe basarsi su "recenti evidenze scientifiche, progressi tecnologici e sfide per la competitività".La bozza di compromesso, visionata dall'Ansa, introduce una "valutazione biennale" da parte della Commissione Ue che potrà essere accompagnata "se necessario" da proposte legislative per "rivedere" la legge sul clima.il punto di caduta di compromessoavanzate dai leader al Vertice Ue della scorsa settimana, tra cui la necessità di introdurre una clausola di revisione del target per rendere il percorso di decarbonizzazione più flessibile.