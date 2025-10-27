Digital Asset, tornano gli afflussi per 921 milioni dollari

(Teleborsa) - Tornano gli afflussi sugli assett digitali per 921 milioni di dollari
, dopo alcune settimane altalenanti. E' quanto rileva l'analisi settimanale di CoinShare, principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, secondo cui il protrarsi dello shutdown
del governo degli Stati Uniti e la conseguente assenza di dati macroeconomici
chiave hanno lasciato gli investitori con poche indicazioni sulla direzione della politica monetaria statunitense. I dati sull’indice dei prezzi al consumo
USA inferiori alle aspettative, pubblicati venerdì, - si sottolinea - hanno contribuito a ristabilire una certa fiducia
sulla probabilità che vengano fatti ulteriori tagli dei tassi
nel corso dell’anno.
I volumi di scambio negli ETP
a livello globale sono rimasti solidi
, raggiungendo i 39 miliardi nella settimana
, ben al di sopra della media settimanale dall’inizio dell’anno (YTD) di 28 miliardi.Bitcoin
ha registrato afflussi per un totale di 931 milioni
di dollari, portando gli afflussi cumulativi, da quando la Federal Reserve statunitense ha iniziato a tagliare i tassi d’interesse, a 9,4 miliardi di dollari. Gli afflussi dall’inizio dell’anno
(YTD) ammontano ora a 30,2 miliardi
, ancora al di sotto dei 41,6 miliardi registrati lo scorso anno.Ethereum
ha invece registrato deflussi per la prima volta in 5 settimane
, per un totale di 169 milioni di dollari, con deflussi giornalieri costanti nel corso della settimana. Nonostante ciò, gli ETP con leva 2x rimangono popolari. I flussi su Solana e XRP si sono raffreddati
in vista del lancio degli ETF statunitensi, registrando rispettivamente 29,4 milioni e 84,3 milioni.
A livello geografico, gli Stati Uniti
hanno guidato con afflussi significativi per un totale di 843 milioni di dollari
, mentre la Germania
ha registrato uno dei maggiori afflussi settimanali mai rilevati, pari a 502 milioni
. Al contrario, la Svizzera
ha visto deflussi per 359 milioni
, dovuti principalmente a un trasferimento di asset tra fornitori piuttosto che ad una reale pressione di vendita