ELES, contro-OPA di Xenon a 2,65 euro

(Teleborsa) -ha reso nota la propria decisione di promuovere, tramite l’Offerente, l’Xenon, preso atto del fatto che in data 23 ottobre 2025 Mare Group ha annunciato la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell’OPA Mare Group a Euro 2,61, comunica diper ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all’Offerta medesima.Il Nuovo Corrispettivo incorpora unrispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 22 ottobre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente l’annuncio dell’Offerta), pari ad Euro 2,271, nonchérispetto al corrispettivo dell’OPA Mare Group, come incrementato in data 23 ottobre 2025.L’complessivo dell’Offerta, alla luce del Nuovo Corrispettivo, tenuto conto il massimo numero di Azioni Oggetto dell’Offerta come indicato nella Comunicazione, sarà pari a massimiXenon conferma di essere in grado di mettere a disposizione dell’Offerente le risorse finanziarie necessarie per far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Nuovo Corrispettivo, facendo ricorso a risorse finanziarie proprie con riserva di valutare anche eventuali forme di finanziamento nel contesto dell’operazione.Inoltre Xenon – preso atto del fatto che Mare Group ha annunciato altresì la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalità dei Warrant a Euro 0,205, nonché di prorogarne il periodo di adesione – comunica diportato in adesione all’Offerta Warrant medesima.Le suddette decisioni ribadiscono la volontà di Xenon di avviare unaattraverso l’OPA e l’Offerta Warrant e, dunque, di, anche al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo, valorizzandone il business nel medio-lungo periodo e sfruttando l’expertise che Xenon vanta nel settore del testing dei semiconduttori e delle operazioni di finanza straordinaria, a fianco del management, volte ad accelerare la crescita delle medie aziende.