Enilive, biocarburante HVO diesel per trasporto marittimo disponibile nei porti di Genova e Ravenna

(Teleborsa) -, società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità del Gruppo, annuncia che il, al 100% da materie prime rinnovabili, è disponibile con consegne dirette dal deposito alle navi tramite bettolina nei, dove sono attivi accordi per la fornitura a primari operatori dello shipping., Enilive prevede di rendere disponibile la vendita dell’HVO per la marina nella stessa modalità anche nelL’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) è prodotto nelleprevalentemente da materie prime di scarto, come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell’industria agroalimentare.Il biocarburante HVO diesel può contribuire da subito allaperché può essere impiegato in purezza nelle navi validate per il suo utilizzo, consentendo una riduzione delle emissioni climalteranti calcolate lungo la filiera dal 60% al 90% rispetto ai combustibili fossili tradizionali secondo i criteri stabili dalla Direttiva europea sulle Energie Rinnovabili, a seconda delle materie prime utilizzate, contribuendo così al raggiungimento degli obblighi previsti dal regolamento FuelEU Maritime e riducendo i costi imposti dall’Emission Trading System.Con una capacità attuale di bioraffinazione di 1,65 milioni di tonnellate/anno, Enilive è tra i. Oltre alle bioraffinerie di Venezia e di Gela, i suoi asset industriali comprendono una bioraffineria in Louisiana (Stati Uniti d’America, joint venture partecipata al 50%), cui si aggiungeranno altre tre bioraffinerie attualmente in costruzione in, ine in Italia, a. Entro il 2030 Enilive ha l'obiettivo di superare iper la produzione di biocarburanti.