Ferrari acquista azioni proprie per oltre 17,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
), dal 20 al 24 ottobre 2025, un totale di 51.100 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 343,6822 euro, per un controvalore
pari a 17.562.159,06 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 3 ottobre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 196.510.398,73 euro per n. 510.724 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 48.417.771,03 USD per n. 108.438 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 24 ottobre 2025 Ferrari deteneva 16.293.457 azioni proprie ordinarie pari all'8,93% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 24 ottobre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.630.182 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.880.555.184,43 euro.
A Milano, oggi, lieve ribasso per il Cavallino rampante di Maranello
, che chiude in flessione dello 0,71%.