Fintech tedesca Vivid lancia IBAN italiano

(Teleborsa) - La, specializzata nei conti per aziende e freelance, ha annunciato il lancio dell’, rafforzando il suo impegno in Italia nel fornire un’esperienza completa per lee iQuesto lancio rappresenta un passo importante verso l’delle operazioni finanziarie nel mercato italiano: ora aziende e liberi professionisti potranno godere di tutti i vantaggi di avere un IBAN locale, semplificando le transazioni quotidiane e migliorando significativamente l’accesso ai servizi., Country Manager di Vivid in Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di lanciare l’IBAN italiano, perché comprendiamo quanto sia fondamentale per le imprese disporre di unaconforme alle. Questo lancio è il nostro modo di dimostrare il nostro impegno verso imprenditori e aziende italiane.”Vivid ha recentemente superato la soglia deie degli, a conferma di una crescita costante in uno dei mercati chiave per il futuro della società. Con l’introduzione dell’IBAN italiano, Vivid intende, che vede già un team dedicato di 5 persone che lavorano quotidianamente per sviluppare e adattare il prodotto alle necessità locali, garantendo un servizio sempre più vicino a clienti e partner.L’obiettivo è raggiungere quotaL’introduzione dell’IBAN italiano rappresenta solo il primo passo: i prossimi sviluppi riguarderanno l’, strumenti fondamentali per la gestione fiscale e amministrativa delle imprese. Questi aggiornamenti confermano la volontà di Vivid di continuare a, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per le soluzioni finanziarie digitali dedicate alle aziende.