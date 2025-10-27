Fintech tedesca Vivid lancia IBAN italiano

(Teleborsa) - La fintech tedesca Vivid
, specializzata nei conti per aziende e freelance, ha annunciato il lancio dell’IBAN italiano
, rafforzando il suo impegno in Italia nel fornire un’esperienza completa per le PMI
e i liberi professionisti
.
Questo lancio rappresenta un passo importante verso l’integrazione totale
delle operazioni finanziarie nel mercato italiano: ora aziende e liberi professionisti potranno godere di tutti i vantaggi di avere un IBAN locale, semplificando le transazioni quotidiane e migliorando significativamente l’accesso ai servizi.Gianluigi Girardi
, Country Manager di Vivid in Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di lanciare l’IBAN italiano, perché comprendiamo quanto sia fondamentale per le imprese disporre di una soluzione finanziaria pratica e completamente
conforme alle normative nazionali
. Questo lancio è il nostro modo di dimostrare il nostro impegno verso imprenditori e aziende italiane.”
Vivid ha recentemente superato la soglia dei 50.000 clienti aziendali in Europa
e degli 8.000 in Italia
, a conferma di una crescita costante in uno dei mercati chiave per il futuro della società. Con l’introduzione dell’IBAN italiano, Vivid intende rafforzare ulteriormente la propria presenza locale
, che vede già un team dedicato di 5 persone che lavorano quotidianamente per sviluppare e adattare il prodotto alle necessità locali, garantendo un servizio sempre più vicino a clienti e partner.
L’obiettivo è raggiungere quota 20.000 clienti business in Italia entro il 2026
.
L’introduzione dell’IBAN italiano rappresenta solo il primo passo: i prossimi sviluppi riguarderanno l’integrazione dei pagamenti F24 e PagoPA
, strumenti fondamentali per la gestione fiscale e amministrativa delle imprese. Questi aggiornamenti confermano la volontà di Vivid di continuare a investire nel mercato italiano
, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per le soluzioni finanziarie digitali dedicate alle aziende.