Fintech tedesca Vivid lancia IBAN italiano

Finanza, Fintech
(Teleborsa) - La fintech tedesca Vivid, specializzata nei conti per aziende e freelance, ha annunciato il lancio dell’IBAN italiano, rafforzando il suo impegno in Italia nel fornire un’esperienza completa per le PMI e i liberi professionisti.

Questo lancio rappresenta un passo importante verso l’integrazione totale delle operazioni finanziarie nel mercato italiano: ora aziende e liberi professionisti potranno godere di tutti i vantaggi di avere un IBAN locale, semplificando le transazioni quotidiane e migliorando significativamente l’accesso ai servizi.

Gianluigi Girardi, Country Manager di Vivid in Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di lanciare l’IBAN italiano, perché comprendiamo quanto sia fondamentale per le imprese disporre di una soluzione finanziaria pratica e completamente conforme alle normative nazionali. Questo lancio è il nostro modo di dimostrare il nostro impegno verso imprenditori e aziende italiane.”

Vivid ha recentemente superato la soglia dei 50.000 clienti aziendali in Europa e degli 8.000 in Italia, a conferma di una crescita costante in uno dei mercati chiave per il futuro della società. Con l’introduzione dell’IBAN italiano, Vivid intende rafforzare ulteriormente la propria presenza locale, che vede già un team dedicato di 5 persone che lavorano quotidianamente per sviluppare e adattare il prodotto alle necessità locali, garantendo un servizio sempre più vicino a clienti e partner.

L’obiettivo è raggiungere quota 20.000 clienti business in Italia entro il 2026.

L’introduzione dell’IBAN italiano rappresenta solo il primo passo: i prossimi sviluppi riguarderanno l’integrazione dei pagamenti F24 e PagoPA, strumenti fondamentali per la gestione fiscale e amministrativa delle imprese. Questi aggiornamenti confermano la volontà di Vivid di continuare a investire nel mercato italiano, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per le soluzioni finanziarie digitali dedicate alle aziende.
