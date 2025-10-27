Genenta Science raccoglie 15 milioni di dollari con vendita azioni

Genenta Science

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi, ha stipulato un(ADS) al prezzo di offerta di 3,50 dollari per ADS, per un, al netto delle commissioni. Tutti i titoli oggetto dell'offerta sono stati venduti da Genenta e non sono stati emessi warrant o altri titoli derivati ??in relazione a questa offerta.Genenta intende utilizzare il ricavato netto dell'offerta per ile per, si legge in una nota.La vendite delle azioni è arrivata dopo che, chiudendo a 6,20 dollari per azione, mentre il giorno prima era a quota 3,23 dollari.La società aveva annunciato una, incentrata sulla piattaforma tecnologica per DNA plasmidico basato su vettori lentivirali (LVV) pronti all'uso. L'accordo rafforza e amplia la partnership di successo già esistente tra le due aziende, focalizzata sulla produzione di DNA plasmidico.