IGD, potenziale emissione prestito obbligazionario senior unsecured green fino a 300 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
ha deliberato la potenziale emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured green fino a 300.000.000,00 euro
.
IGD ha dato mandato
a BNP PARIBAS, Goldman Sachs International e Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division) per organizzare una serie di fixed income investor calls in relazione a tale potenziale emissione.
Un’offerta per l’emissione di un nuovo green bond
è attesa seguire, previa verifica delle condizioni di mercato. Un ammontare corrispondente ai proventi netti derivanti da tale potenziale emissione sarà utilizzato per rifinanziare progetti green della categoria “Green Buildings”
ai sensi del proprio Green Financing Framework attualmente finanziati attraverso indebitamento bancario ipotecario.