Alerion Clean Power delibera l'emissione di un Green Bond da 200 milioni, con opzione fino a 300 milioni

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore pari ad Euro 200 milioni con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni da comunicare mediante apposito avviso da pubblicare da parte della Società entro due giorni lavorativi prima della chiusura del periodo di offerta, didalla data di emissione, da qualificarsi come Green Bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero, da emettersi nei prossimi mesi.Il prestito avrà unminimo almeno pari al 4,50% su base annua, con pagamento semestrale.Le obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a Euro 1.000,00 ciascuna, ad un prezzo di emissione del 100% del proprio valore nominale e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana.Il prestito obbligazionarioa discrezione della Società a partire dal terzo anno dalla data di emissione; inoltre è previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di c.d. change of control, secondo termini e condizioni stabiliti dai terms & conditions delle obbligazioni. Le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito. Inoltre, il prestito obbligazionario, in linea con la prassi di mercato riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sarà soggetto, inter alia, al rispetto di covenant di tipo incurrence relativi al livello di indebitamento finanziario netto complessivo di Gruppo. Le Obbligazioni saranno regolate dal diritto inglese, fatta eccezione per le norme inderogabili di diritto italiano.Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate in parte al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato “Alerion Clean Power S.p.A. €200,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2027”, emesso dalla Società in data 3 novembre 2021, e in parte al finanziamento di nuovi progetti o al rifinanziamento di progetti esistenti che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla Società a novembre 2025.Inoltre, la Società depositerà presso la, Autorità competente a deliberare l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l’offerta delle Obbligazioni (il “Prospetto”), la versione finale del Prospetto con l’obiettivo di ricevere l’autorizzazione alla pubblicazione nel corso dei prossimi giorni. Successivamente all’autorizzazione da parte della Central Bank of Ireland, sarà espletata la c.d. procedura di “passporting” del Prospetto in Italia, ai sensi delle applicabili norme comunitarie, con l’obiettivo di dare avvio dell’offerta al pubblico in Italia nel corso del mese di gennaio 2026.Previo rilascio delle necessarie approvazioni, si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana, con la previsione di unanche sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell’official list (Official List) dell’Irish Stock Exchange – Euronext Dublin (Euronext Dublin).Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. svolgeranno il ruolo di Joint Bookrunners con riferimento all’offerta delle Obbligazioni. Equita SIM S.p.A. agirà altresì quale Placement Agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita delle Obbligazioni durante il periodo di adesione.